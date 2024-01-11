Логинов рассказал, как попросил сестру вернуть в магазин ботинки для сноуборда

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как любит горные лыжи.

«Я люблю горные лыжи. Вот прямо очень люблю. Моя сестра работает в Саратове в одном из спортивных магазинов, и вот буквально за неделю до Нового года я ей пишу: «Очень хочу купить себе ботинки для сноуборда — поможешь выбрать?» Сначала хотел вообще полный комплект приобрести, но потом подумал: ладно, пусть пока только ботинки будут.

Короче, деньги сестре перевел, она написала, что все купила. Я два дня с этой мыслью жил, обмозговал полностью перспективу в ближайшее время эти ботинки надеть и снова пишу сестре: «Тань, придется, наверное, сдать ботинки обратно. Потому что зачем они мне нужны?» На этом и закончилось мое катание на сноуборде», — цитирует Логинова RT.

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