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Сегодня, 15:30

Майгуров: «Если Минспорта наградят белорусов медалями чемпионата России, то к ним придет прокуратура и спросит, на каком основании»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «СЭ» рассказал, почему на российских соревнованиях белорусские спортсмены не получают медали, призовые, а также в их честь не звучит гимн страны после побед.

Одной из самой обсуждаемых тем прошлого сезона было отсутствие гимна и медалей для белорусов на российских стартах. В следующем сезоне все будет так же?

— Наверное, мы вернемся к этому обсуждению, но мы действуем в соответствии с регламентом. Ну и мы утверждаем регламент вместе с белорусами, мы не утверждаем его одни. Чемпионат России утверждается Минспортом России. Я не выступаю за то, чтобы платить призовые только нашим. Понятно, что спонсоры наши, но раз все участвуют, поэтому и получать должны на равных условиях. В связи с нашим законодательством мы и налогов платим в три раза больше, но это уже другая история.

— Регламент чемпионата России утверждает Министерство спорта, с ними можно договориться насчет белорусского гимна?

— Да, Министерство спорта утверждает регламент чемпионата России, но регламент на Кубок России утверждаем мы, потому что Минспорт никак не участвует в проведении Кубка России, вообще никак — ноль рублей.

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— Хотя бы на Кубок России можно включить гимн?

— На Кубке России у нас не играется гимн. Но это тема неоднозначная, поэтому мы можем вернуться к обсуждению по призовым для белорусских спортсменов в том числе. Для меня нет никаких личных преград.

— В Минспорта не были против, что гимн Белоруссии играл в Тюмени?

— Это было сделано по согласованию с Министерством спорта, но вопреки регламенту. Возможно, в следующем году будет принято решение о гимне. Повторюсь, что я не против. Почему Минспорта делает так? Они руководствуются документами. Если они наградят белорусов медалями чемпионата России, то к ним придет прокуратура и спросит: «А на основании чего вы это сделали?» Для того, чтобы вручить медали, нужно вносить изменения в наш законодательный документ. Мы вроде бы делаем благое дело, но у проверяющего органа могут возникнуть вопросы.

На Кубке Содружества спортсмены из Белоруссии за свои выступления получили призовые в отличие от российских соревнований, в которых они принимали участие. При этом для спортсменов звучал гимн страны и использовался флаг.

Биатлон
Виктор Майгуров
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