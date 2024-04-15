Майгуров — про Кубок МЛКБ: «Называть это клубным биатлоном странно»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «СЭ» объяснил, почему организация не планирует делать единый календарь с клубной лигой, которой руководит оппонент Майгурова на последних выборах президента СБР Алексей Нуждов.

— В этом сезоне в середине ноября в Хантах проходил клубный турнир. Складывается впечатление, что СБР специально начнет новый сезон раньше, чтобы турнир Нуждова не состоялся?

— Мы и заканчиваем сезон на неделю раньше. Пусть спортсмены сами выбирают, где им участвовать. Хоть параллельно.

— Единый календарь с клубной лигой сделать невозможно?

— А для чего?

— Чтобы все могли посоревноваться там, где они хотят и ничего не пропустить.

— У нас есть две недели перед Новым годом, две недели конце января, две недели перед чемпионатом России в марте, есть апрель. Вот завтра, допустим, придет Иванов, а не Нуждов, и скажет: «Блин, я хочу тоже проводить биатлон, давайте еще мои соревнования сделаем». А нам что делать?

— Если бы это был условный Иванов, а не настоящий Нуждов, вы бы согласились? С Алексеем Нуждовым у вас же есть противоречия.

— Смотрите, у нас есть календарь. Спросите у спортсменов, нужны ли им еще соревнования? Задайте им вопрос. У нас оптимальный и сбалансированный календарь по аналогии с международным календарем. У нас есть обязательства перед нашими спонсорами. Поэтому что касается клубного биатлона, то давайте будем откровенны: есть ли у нас клубы?

— Нет.

— Называться можно как угодно, но давайте разберем, что такое клуб: там должны быть спортсмены, зарплаты, командировки. Называть это клубным — странно. Что из этого клубного? Я не знаю.

Международная лига клубного биатлона (МЛКБ) — турнир, созданный по инициативе главы федерации биатлона Московской области и бывшего вице-президента СБР Алексея Нуждова. Соревнования проходили 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.