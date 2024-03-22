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Биатлон

22 марта, 12:45

Наталия Шевченко: «Девчонки уже смиряются, что я один из лидеров и что им нужно работать больше над собой»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Биатлонистка Наталия Шевченко
Наталия Шевченко.
Фото СБР
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Обладательница Кубка России сезона-2023/24 Наталия Шевченко рассказала «СЭ», как она изменилась за два года после перехода из лыжных гонок в биатлон.

— Насколько изменилась Наталия Шевченко как биатлонистка по сравнению с маем 2022 года, когда объявили о твоем переходе из лыжных гонок?

— Кардинально. Сейчас уже видно, что произошли большие изменения. Если брать май-2022, то там вообще не было понимания, как это будет все выглядеть. На данный момент я освоилась, привыкла. Осталось только совершенствовать какие-то отдельные компоненты. Все равно результат не моментально появляется, над ним надо работать.

Наталия Шевченко с&nbsp;медалями Спартакиады. «Уже точно не вернусь в лыжные гонки. В биатлоне я в своей среде». Интервью Наталии Шевченко

— А есть что-то, что в биатлоне для тебя до сих пор непонятно и непривычно? Или уже находишься в своей среде?

— Наверное, в своей среде. Девчонки уже все приняли. Поняли, что я хороший конкурент. Если в первый год они меня не воспринимали, не замечали, думали, что года два буду учиться стрелять... Да я и сама так думала, если честно. Если вспомнить, как я стреляла в школе из пневматики, то вообще не понимала, что такое стрельба и как целиться. Поэтому предполагала, что в биатлоне мне с этим тоже будет тяжело. Но нашлись люди, которые подобрали нужные слова для моей головы, поэтому получилось. Девчонки уже смиряются, наверное, с тем, что я один из лидеров и что им нужно работать больше над собой. Я тоже начинаю привыкать к этому статусу лидера. Наверное, это в какой-то мере плохо. Главное здесь — не зазнаваться и продолжать работать над собой, — сказала Шевченко «СЭ».

Биатлон
Сборная России по биатлону
Наталия Шевченко
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