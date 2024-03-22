Наталия Шевченко: «Когда я выигрываю, Вяльбе пишет сообщения Шашилову»

Наталия Шевченко, которая в мае 2022 года перешла из лыжных гонок в биатлон, рассказала «СЭ» о том, как складывается общение с бывшими коллегами.

— Знаю, что продолжаешь следить за российскими лыжными гонками. С кем-то общаешься из бывших коллег?

— Нет. Когда Аня (Грухвина) перешла из лыж в биатлон, то перестала общаться. Может, только в соцсетях на stories отвечу, или мне кто-то напишет в комментариях. Но близко — ни с кем. Слежу, как они бегают.

— Вяльбе о тебе хорошо отзывается. Как давно с ней общались?

— Лично мы вообще не общались. Она в основном пишет Михаилу Викторовичу. Когда я выигрываю, то Елена Валерьевна может отправить: «Поздравляю с медалью Наталии». Юрий Викторович Бородавко тоже поздравляет через Михаила Викторовича. Лично никто не пишет и не звонит.

— А хотела бы?

— Было бы приятно, — сказала Шевченко «СЭ».