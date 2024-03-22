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Биатлон

22 марта, 13:19

Латыпов: «Стрельба — это единственный момент, который я недоработал на Спартакиаде»

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Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов оценил свое выступление на Спартакиаде.

«Спартакиада прошла достаточно хорошо, хотя были моменты, где можно было побеждать и в других личных гонках. Не всегда хватало в точности стрельбы. Это единственный момент, который я недоработал на Спартакиаде», — приводит слова Латыпова Metaratings.ru.

Биатлонная часть Спартакиады прошла в Златоусте с 10 по 18 февраля. На соревнованиях Латыпов завоевал 3 медали. Он стал первым в спринте и гонке преследования, а также завоевал бронзу в масс-старте.

На Олимпиаде-2022 биатлонист завоевал 3 бронзовые медали.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Эдуард Латыпов
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