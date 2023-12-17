Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:24

Гербулова: «Надеюсь, перед главным стартом Истоминские будут доминировать»

Гербулова прокомментировала итоги большого масс-старта на этапе Кубка Содружества в Уфе
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российская биатлонистка Наталья Гербулова, тренирующаяся в группе Артема Истомина, прокомментировала итоги большого масс-старта на этапе Кубка Содружества в Уфе. Гербулова заняла в гонке третье место.

— Два дня доминировали Шашиловские, а в масс-старте были хороши Истоминские. В чем причина?

— После того, как отбежали три гонки в Хантах, мы не стали сидеть на морозах, а поехали в Питер. Мы там тренировались, усердно тренировались. Конечно же, сейчас удалось восстановиться. Сильной работы нет. Надеюсь, мы все переработаем этот интенсив и перед главным стартом Истоминские будут доминировать.

— Хотелось доказать силу в масс-старте?

— Гонка тяжелая. Нас бежало много человек. Трасса достаточно узкая. Первые два круга мы ехали очень тихо. Мне пришлось выбираться с 25 номера, потому что летом не бегала и в зачете Кубка Содружества иду в конце. Поэтому гонка была на спокойствие, уравновешенность. Спасибо большое близким за то, что становлюсь таким человеком. Сегодня нужно было думать, — сказала Гербулова.

Наталья Гербулова
0
Читайте также
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гербулова — о ситуации с гостиницей в Уфе: «Надеюсь, директор базы успокоился. Еще раз извиняюсь»

Сливко: «Я тоже, можно сказать, Шашиловская. Потому что в этой группе есть Падин»