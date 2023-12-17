Гербулова: «Надеюсь, перед главным стартом Истоминские будут доминировать»

Российская биатлонистка Наталья Гербулова, тренирующаяся в группе Артема Истомина, прокомментировала итоги большого масс-старта на этапе Кубка Содружества в Уфе. Гербулова заняла в гонке третье место.

— Два дня доминировали Шашиловские, а в масс-старте были хороши Истоминские. В чем причина?

— После того, как отбежали три гонки в Хантах, мы не стали сидеть на морозах, а поехали в Питер. Мы там тренировались, усердно тренировались. Конечно же, сейчас удалось восстановиться. Сильной работы нет. Надеюсь, мы все переработаем этот интенсив и перед главным стартом Истоминские будут доминировать.

— Хотелось доказать силу в масс-старте?

— Гонка тяжелая. Нас бежало много человек. Трасса достаточно узкая. Первые два круга мы ехали очень тихо. Мне пришлось выбираться с 25 номера, потому что летом не бегала и в зачете Кубка Содружества иду в конце. Поэтому гонка была на спокойствие, уравновешенность. Спасибо большое близким за то, что становлюсь таким человеком. Сегодня нужно было думать, — сказала Гербулова.