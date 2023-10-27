Матыцин: «Маматов был примером честности, искренности и трудолюбия»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов был примером честности для всего спортивного сообщества.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Федорович Маматов. Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия. После окончания спортивной карьеры Виктор Федорович занимался преподавательской деятельностью, популяризировал биатлон, работал на благо отечественного спорта. Это и есть наша история, наш фундамент, на котором мы продолжаем выстраивать современную систему спорта. Его уход — это большая потеря для всего спортивного сообщества», — приводит слова Матыцина ТАСС.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Виктора Маматова. Ему было 86 лет.

Маматов — двукратный олимпийский чемпион (1968 и 1972) в эстафете и четырехкратный чемпион мира.