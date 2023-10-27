Губерниев — о смерти Маматова: «С него всегда хотелось брать пример»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о двукратном олимпийском чемпионе по биатлону Викторе Маматове.

Маматов 27 октября скончался на 87-м году жизни.

«Маматов всегда развивался, он педагог, учитель, наставник. Писал книги, был теоретиком и практиком биатлона. Тот самый случай, когда с него всегда хотелось брать пример, потому что жизнь одним спортом не ограничивается. Он всегда был в спорте. После завершения карьеры Маматов каждый день себя находил. Был великим спортсменом, но стал и не менее великим наставником для всех! Он ни дня не сидел на месте, работал над собой», — цитирует Губерниева Metaratings.

Ранее Дмитрий Васильев назвал Маматова человеком с большой буквы.