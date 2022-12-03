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Сегодня, 19:28

Падин рассказал, за счет чего Сливко стала лидером Кубка России по биатлону

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер тюменской биатлонистки Виктории Сливко, которая возглавила общий зачет Кубка России после спринта в Увате, Андрей Падин оценил выступления подопечной.

«Конечно, я очень доволен. Летом я наблюдал за работой одного из ваших коллег, который регулярно спрашивал, по каким планам она тренируется. Когда в летний период подготовки у Виктории не было призовых мест, это выглядело не совсем корректно, но сейчас все стабилизировалось. Я считаю, что подготовку она прошла очень достойно, и большинству спортсменов пожелал бы такой мотивации, как у Виктории Сливко. Не скажу, что у кого-то ее нет, но у Вики она повышенная. Надо иметь большую силу воли, чтобы готовиться самостоятельно и верить в тренировочную программу. Она выполнила ее на сто процентов и получила определенный результат», — сказал Падин в интервью Metaratings.ru.

3 ноября Сливко заняла второе место в спринтерской гонке в рамках второго этапа Кубка России в Увате.

Источник: https://metaratings.ru/news/padin-rasskazal-za-schyet-chego-slivko-stala-liderom-kubka-rossii-1430592/
Андрей Падин
Виктория Сливко
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