Падин рассказал, за счет чего Сливко стала лидером Кубка России по биатлону

Тренер тюменской биатлонистки Виктории Сливко, которая возглавила общий зачет Кубка России после спринта в Увате, Андрей Падин оценил выступления подопечной.

«Конечно, я очень доволен. Летом я наблюдал за работой одного из ваших коллег, который регулярно спрашивал, по каким планам она тренируется. Когда в летний период подготовки у Виктории не было призовых мест, это выглядело не совсем корректно, но сейчас все стабилизировалось. Я считаю, что подготовку она прошла очень достойно, и большинству спортсменов пожелал бы такой мотивации, как у Виктории Сливко. Не скажу, что у кого-то ее нет, но у Вики она повышенная. Надо иметь большую силу воли, чтобы готовиться самостоятельно и верить в тренировочную программу. Она выполнила ее на сто процентов и получила определенный результат», — сказал Падин в интервью Metaratings.ru.

3 ноября Сливко заняла второе место в спринтерской гонке в рамках второго этапа Кубка России в Увате.