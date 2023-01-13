Поварницын выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка России, Поршнев — второй

Александр Поварницын выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске.

Он преодолел дистанцию в 12.5 км за 33 минуты 26,1 секунды, допустив два промаха. Вторым в гонке стал Никита Поршнев (+49,0, 1 промах), третьим — Евгений Емерхонов (+1.16,6, 2 промаха).

12 января Поварницын выиграл спринт в Рыбинске.

Сегодня, 13 января, на Кубке России также пройдет женская гонка преследования. Начало — в 14.00 мск.

Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины, гонка преследования

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 33.26,1 (2 промаха)

2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +49,0 (1)

3. Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) +1.16,6 (2)

4. Евгений Гараничев (Тюменская область) +1.30,3 (3)

5. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +1.33,5 (2)