Богалий — о прошедшем чемпионате России: «Мотивация биатлонистов и желание побеждать не пропадают»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата России и оценила уровень подготовки спортсменов.

«Есть хорошие моменты. Могу точно сказать, что биатлон развивается и растет. Мы видели срез летней подготовки, зимой увидим более полную картину. Но уже сейчас можно говорить, что многие ребята меняются. Особенно это касается мотивации. Она никуда не пропадает, как и желание побеждать. Стрелять надо, конечно, поменьше, потому что мы понимаем, что на международной арене будут те, кто стреляет ноль», — приводит Sport24 слова Богалий.

Чемпионат России по летнему биатлону прошел с 24 по 27 сентября в Чайковском.