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Биатлон

28 сентября, 12:01

Богалий — о прошедшем чемпионате России: «Мотивация биатлонистов и желание побеждать не пропадают»

Мария Гусева

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата России и оценила уровень подготовки спортсменов.

«Есть хорошие моменты. Могу точно сказать, что биатлон развивается и растет. Мы видели срез летней подготовки, зимой увидим более полную картину. Но уже сейчас можно говорить, что многие ребята меняются. Особенно это касается мотивации. Она никуда не пропадает, как и желание побеждать. Стрелять надо, конечно, поменьше, потому что мы понимаем, что на международной арене будут те, кто стреляет ноль», — приводит Sport24 слова Богалий.

Чемпионат России по летнему биатлону прошел с 24 по 27 сентября в Чайковском.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2022-09-28-bogaliy-biatlon-v-rossii-razvivayetsya-i-rastet-motivatsiya-sportsmenov-nikuda-ne-propadayet
Биатлон
Анна Богалий
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