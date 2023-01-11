Ростовцев: «Готов идти на интервью абсолютно со всеми»

Павел Ростовцев, назначенный вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера сборной России по биатлону, сказал «СЭ», что на него не давит негативный фон по поводу его назначения, а также заявил, что готов идти на интервью со всеми журналистами.

— Когда соглашались на должность, не было сомнений?

— Понимал, какой объем работы, какой функционал, какие задачи, какие особенности, какие будут трудности. Конечно, все это взвесил. Никаких иллюзий не было, что всеми это будет воспринято на ура. Очень приятно, что в целом биатлонное сообщество это поддержало: Александр Владимирович Касперович, Сергей Чепиков, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева, Анна Богалий. Это говорит о многом. А то, что есть люди, которые с этим не согласны — ожидаемо. Ничего нового. Не страшно.

— Не давит негативный фон?

— Не давит.

— Понимаете цену ошибки? Насколько фон усилится, когда что-то пойдет не так?

— Вообще это никак не влияет на решение. Максимально буду открыт в своей работе. Максимально будем объяснять. Главная задача — будем ориентироваться на позитив. Призываю всех работать вместе, а не устраивать раздрай внутри биатлона. Все, кто готов работать вместе, идти вперед, смотреть в будущее, а не назад — добро пожаловать. С удовольствием будем вместе взаимодействовать и вместе работать.

— Сказали, что со всеми готовы работать. А готовы ли вы со всеми журналистам идти на интервью?

— Абсолютно со всеми, — сказал он «СЭ».

В 2014 году у Павла Ростовцева произошел серьезный конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым. После этого они не общаются.