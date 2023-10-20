СБР выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — сказано в сообщении союза.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988, а также серебряным призером Калгари-1988 на дистанции 20 км.

На ее счету 3 золота и 2 серебра на чемпионатах мира.

В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет