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Сегодня, 17:51

СБР выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Руслан Минаев
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Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — сказано в сообщении союза.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988, а также серебряным призером Калгари-1988 на дистанции 20 км.

На ее счету 3 золота и 2 серебра на чемпионатах мира.

В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова скончалась в возрасте 58 лет

Анфиса Резцова
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