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Сегодня, 17:57

Губерниев назвал смерть Резцовой огромной потерей для лыж и биатлона: «Нахожусь в шоке...»

Губерниев назвал смерть Резцовой огромной потерей для лыж и биатлона
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«Конечно, я сейчас нахожусь в шоке... Соболезную семье. Это огромная потеря для мировых лыж и биатлона, потому что Анфиса была такая одна. И, конечно, ее достижения на века вписаны в историю лыжных гонок и биатлона. Потому что она уникальна тем, что не только трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону. Она из лыж ушла в биатлон, где выиграла Кубки мира, две олимпийские золотые медали, уже будучи олимпийской чемпионкой по лыжам. Потом вернулась в лыжи и стала чемпионкой мира. Конечно, я соболезную семье, горюю вместе со спортивным сообществом. У нас с ней были разные моменты, но это огромная потеря для всех нас», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

Анфиса Резцова
Дмитрий Губерниев
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