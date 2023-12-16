Серохвостов победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе

Даниил Серохвостов победил в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. Он прошел дистанцию за 35 минут 50,2 секунды, допустив 4 промаха.

Второе место занял Кирилл Бажин, отстав от лидера на 13 секунд при 1 промахе. Третьим финишировал Эдуард Латыпов с отставанием в 1 минуту 12,6 секунды с 7 промахами.

Биатлон

Кубок Содружества

2-й этап, Уфа

Мужчины

Гонка преследования

1. Даниил Серохвостов — 35.50,2 (4)

2. Кирилл Бажин +13,0 (1)

3. Эдуард Латыпов +1.12,6 (7)

4.Дмитрий Лазовский (Белоруссия) +1.22,4 (3)

5. Александр Логинов +1.23,6 (3)

6. Рустам Каюмов +1.58,1 (3)

7. Максим Воробей (Белоруссия) +2.14,2 (2)

8. Иван Колотов +2.20.0 (2)

9. Вадим Истамгулов +2.22,6 (3)

10. Евгений Гараничев +2.30,1 (3)