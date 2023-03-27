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Биатлон

Сегодня, 15:38

Серохвостов: «Думаю, что решение об отстранении российской команды будет продлено»

Алина Савинова
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Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал второе место в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Доволен, что у меня получилось справиться со стрельбой, потому что буквально два с половиной дня назад мы спустились с гор. У меня на пристрелке были большие проблемы. Из-за тремора я не мог долго пристреляться, но рад, что на гонке у меня получилось справиться со стрельбой. Конечно, хотелось бы быть первым, но сегодня было тяжело обыграть Никиту Поршнева», — приводит Metaratings.ru слова Серохвостова.

Также биатлонист заявил, что не верит в допуск российских спортсменов к международным турнирам.

«Надежда всегда есть, но, мне кажется, пока нет в этом смысла. Специальная военная операция продолжается, поэтому я думаю, что решение об отстранении российской команды будет продлено», — добавил он.

Российские биатлонисты отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/blog/ne-zhdu-chto-nas-vernut-na-kubok-mira-poka-idyot-svo-serokhvostov-o-serebre-chr-lyzhakh-ispolkome-mok/
Биатлон
Даниил Серохвостов
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