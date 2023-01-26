Серохвостов заявил, что ему было обидно промахнутся первым выстрелом

Вице-чемпион спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по биатлону Даниил Серохвостов подвел итоги гонки и рассказал о проблемах со стрельбой.

«Обидно было промазать первым выстрелом, потому что я видел, как он улетел. Сам не проконтролировал, но рад второму месту. Надеюсь, что у меня не повторится, как на прошлом этапе, когда я был вторым и потом девятым и девятым. Надеюсь, выступлю получше. Мы разобрали проблемы, вчера тренировались. Увеличили приклад, посмотрим, как это скажется. На стойке сегодня все было нормально. Лежа я тоже был готов стрелять на ноль, но допустил ошибку. Трасса тяжелая. Я не понял, проехали ли они по ней ратраком утром, но вчера трасса была твердой при минусовой температуре. Сегодня же трасса стала рыхлой, как непонятно что. Конечно, тяжелые условия, тяжелая трасса, но побеждают на ней сильнейшие. Эдик Латыпов заслужил сегодня победу. Трасса была полностью убита еще на разминке. У меня короткие лыжи, и они не проваливаются так, как у тех, у кого длиннее лыжи. Парни, бегающие на более длинных лыжах тяжелее меня. Возможно, это влияло на их скорость. Я тоже проваливался очень сильно», — приводит слова Серохвостова Metaratings.ru.

Серохвостов занимает 23-е место в генеральной классификации Кубка Содрежества с 560 очками. Лидером общего зачета является белорус Антон Смольский (1259 очков), а в тройку также входят россияне Эдуард Латыпов (1217) и Антон Бабиков (1200).