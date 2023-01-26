Куклина: «За 11 лет не было ни одной ссоры с мужем»

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своих отношениях с мужем Михаилом Куклиным.

«Мне повезло: муж сам профессиональный спортсмен, и не скажу, что мне пришлось как-то под него подстраиваться. Думаю, что ему даже нравится то, что я полностью самостоятельна, не напрягаю его просьбами или какими-то упреками: сделай то, сделай это... Он занимается своей работой, я — своей, если мне нужна помощь, я его об этом попрошу и знаю, что Михаил всегда поможет. За все 11 лет, что мы вместе, у нас ни разу не было даже совсем незначительной ссоры. Ни по какому поводу», — приводит слова Куклиной RT.

На прошедшем Кубке Содружества в Раубичах Куклина выиграла три гонки из трех.

Перед стартом текущего сезона спортсменка перешла к Юрию Каминскому из группы Артема Истомина.