Сливко одержала победу в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российская биатлонистка Виктория Сливко победила в гонке преследования на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества, который проходит в Сочи. Она преодолела дистанцию за 30 минут 47,2 секунды и без единого промаха.

Второй стала Анастасия Гореева (+18,3 секунды, 3 промаха), а замкнула тройку лидеров Ирина Казакевич (+36,0 секунды и 5 промахов).

Ранее стало известно, что Нигматуллина пропустит масс-старт.

Этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 проходит в Сочи с 7 по 10 сентября.