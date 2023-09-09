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Сегодня, 14:55

Сливко одержала победу в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Сочи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Российская биатлонистка Виктория Сливко победила в гонке преследования на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества, который проходит в Сочи. Она преодолела дистанцию за 30 минут 47,2 секунды и без единого промаха.

Второй стала Анастасия Гореева (+18,3 секунды, 3 промаха), а замкнула тройку лидеров Ирина Казакевич (+36,0 секунды и 5 промахов).

Ранее стало известно, что Нигматуллина пропустит масс-старт.

Этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 проходит в Сочи с 7 по 10 сентября.

Анастасия Гореева
Виктория Сливко
Ирина Казакевич
0
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