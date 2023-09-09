Сливко одержала победу в пасьюте на этапе Кубка Содружества в Сочи

Сегодня, 14:55
Российская биатлонистка Виктория Сливко победила в гонке преследования на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества, который проходит в Сочи. Она преодолела дистанцию за 30 минут 47,2 секунды и без единого промаха.
Второй стала Анастасия Гореева (+18,3 секунды, 3 промаха), а замкнула тройку лидеров Ирина Казакевич (+36,0 секунды и 5 промахов).
Ранее стало известно, что Нигматуллина пропустит масс-старт.
Этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 проходит в Сочи с 7 по 10 сентября.