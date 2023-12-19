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Биатлон

Сегодня, 11:08

Сола рассказала, можно ли научить биатлониста классно стрелять

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусская биатлонистка Анна Сола ответила на вопрос, можно ли научить спортсмена хорошо стрелять.

«Стрельба — это очень тонкое дело. Конечно, есть люди, которым она легко дается, так, что и учить не приходится. А кому-то, наоборот, нужно постоянно работать в этом направлении. В базовых навыках нет ничего сложного: как брать винтовку, как изготавливаться. Сложнее залезть в голову спортсмена. Поэтому стрелковый тренер должен очень хорошо разбираться в психологии», — приводит слова Сола RT.

Сола является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1247501-sola-biatlonist-strelba
Биатлон
Анна Сола
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