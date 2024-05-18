Ковалев проиграл Сафару в Эр-Рияде и потерпел первое поражение за два года

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл шведу Робину Сафару на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок завершился в 10-м раунде победой Сафары единогласным решением судей (97-92, 99-90, 95-94).

Этот бой стал первым для 41-летнего Ковалева после двухлетнего перерыва. Всего на счету россиянина за карьеру 35 побед, 5 поражений и одна ничья. 31-летний швед одержал 17-ю победу и остается непобежденным.

Главным событием вечера бокса в Эр-Рияде станет противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри. Спортсмены проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом веса.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.