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Сегодня, 19:25

Свищев считает, что МОК не должен допускать к соревнованиям украинских биатлонистов, которые участвуют в военных действиях

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что украинские биатлонистки участвуют в боевых действиях на херсонском направлении в качестве снайперов.

«Почему биатлонисты, которые участвуют в боевых действиях, допускаются до международных соревнований? Это нормально? Они не скрывают это. МОК пока молчит. Я очень надеюсь, что МОК проявит свою реакцию. И здесь четко будут протесты. Не будут допускаться к соревнованиям спортсмены, которые открыто заявляют, что убивают русских. Хамская позиция украинской команды, которая формирует женскую команду из участников военных действий», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции (СВО).

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