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Латыпов, Халили и Юрлова-Перхт вошли в состав Комиссии спортсменов СБР

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18 апреля на очередном заседании исполкома СБР был утвержден состав Комиссии спортсменов. В нее вошли Тамара Дербушева, Эдуард Латыпов, Екатерина Носкова, Александр Поварницын, Карим Халили, Максим Цветков и Екатерина Юрлова-Перхт.

«Мне кажется, у Комиссии получился вполне рабочий состав из биатлонистов с авторитетом. Комиссия создана для того, чтобы спортсмены могли в еще более полной мере принимать участие в решении тех целей и задач, которые стоят перед СБР. Это касается и улучшения организации наших соревнований, и решения проблем отдельных спортсменов, попавших в какую-то сложную жизненную ситуацию, и многого другого. Надеюсь, что наша комиссия также будет взаимодействовать с комиссией атлетов IBU, чтобы мнение и голос наших спортсменов услышали и в Международном союзе биатлонистов», — приводит слова президент СБР Виктора Майгурова официальный сайт организации.

Комиссия спортсменов СБР формируется сроком на четыре года, а ее председатель будет избран голосованием членов Комиссии.

Источник: СБР
Биатлон
Виктор Майгуров
Екатерина Юрлова-Перхт
Карим Халили
Эдуард Латыпов
СБР
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