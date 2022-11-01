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Сегодня, 12:27

Тихонов назвал шведского биатлониста Самуэльссона отмороженным

Иван Торопцев
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который сравнил допинг в России и Швеции на фоне дисквалификации своей соотечественницы Корделии Мелен Олссон.

Самуэльссон заявил, что дисквалификация Олссон — неприятное событие, которого не должно быть, при этом отметив, что этот инцидент не похож на ситуацию с допингом в России.

«Самуэльссон отмороженный просто, ему надо заниматься своим делом. Понятно, что им хочется выгородить свою страну. Но кто вы такие? Если исторически посмотреть, то сколько побед у России и сколько соревнований мы проводили. Им такие цифры даже не снились в жизни, хотя бы из-за этого они должны нормально себя вести. Не надо никаких сравнений. О Самуэльссоне просто говорить не хочется. Все скандинавы себя так поставили — холодные и отмороженные люди!» — приводит Metaratings слова Тихонова.

Корделия Мелен Олссон получила два года дисквалификации из-за того, что в ее допинг-пробе обнаружили бронхорасширяющее средство тербуталин, на использование которого требуется терапевтическое исключение.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-nazval-shvedskogo-biatlonista-samuelssona-otmorozhennym-1400935/
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