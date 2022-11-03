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Сегодня, 09:46

Биатлонистка Нигматуллина пропустит сезон из-за беременности

Мария Гусева
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, что пропустит предстоящий сезон из-за беременности.

«Я не буду выступать в предстоящем зимнем сезоне, так как отвлекусь на серьезную миссию — рождение ребенка. Идет обратный отсчет, это событие должно произойти в начале февраля», — сказала спортсменка в подкасте «Два дела сразу».

Супруг Ульяны Нигматуллиной — бывший лыжник, трехкратный призер универсиад Ильшат Нигматуллин. Он также является ее личным тренером.

Нигматуллиной 28 лет, на Играх-2022 в Пекине биатлонистка завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в женской эстафете.

Биатлон
Ульяна Нигматуллина
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