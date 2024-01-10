Тихонов опроверг обвинения экс-главы IBU Бессеберга в передаче взяток и подарков

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов опроверг обвинения бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в передаче взяток и подарков.

«Никаких взяток и часов я ему не предлагал, — цитирует Тихонова ТАСС. — А кубок я действительно предлагал разыгрывать, в хоккее разыгрывается Кубок Стэнли, а я лучший биатлонист XX века, чем я хуже? Норвежцы точно ничего бы не учредили, так как они удавятся за пять крон. Сейчас он разыгрывается у нас в стране, это переходящий, шикарный приз. Уходя с поста вице-президента IBU, я сказал, что этого пьяницу и развратника ждут тюрьма и позор, что и случилось с ним».

Также Тихонов рассказал историю о том, как Бессеберг в Ханты-Мансийске напился с проституткой.

«В Ханты-Мансийске он однажды с проституткой напился так, что не смог выйти закрывать сезон, пришлось мне с губернатором это делать. Таких случаев было много, о них знает весь биатлонный мир», — сказал Тихонов.

В апреле 2023 года Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. NRK отмечал, что спортивный чиновник «получил [в подарок] несколько дорогих часов» в 2011 году, а в 2013-м воспользовался услугами проституток. 77-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.