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Сегодня, 09:30

Чемпионат России по биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть трансляции

11 января в Чайковском начнутся гонки первого этапа чемпионата России по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Биатлонисты стреляют из положения стоя.
Фото Ольга Назарова / БФБ
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11 января в Чайковском (Пермский край) стартует первый этап чемпионата России по биатлону сезона-2024 года. Сегодня, в четверг, спортсмены выступят в мужском и женском суперспринтах.

Смотреть видеотрансляции гонок 1-го этапа чемпионата России по биатлону в Чайковском можно бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Соревнования в Чайковском также покажут на официальном YouTube-канале СБР и на канале «Матч Арена».

Время начала указано московское.

Расписание гонок и где смотреть трансляции первого этапа чемпионата России по биатлону 2024

11 января. 09.25. Женский суперспринт. Квалификация

11 января. 10.30. Мужской суперспринт. Квалификация

11 января. 11.30. Женский суперспринт. Финал

11 января. 12:40. Мужской суперспринт. Финал

12 января. 09.00. Командная гонка. Женщины

12 января. 12.00. Командная гонка. Мужчины

14 января. 09.00. Женский большой масстарт

14 января. 11.30. Мужской большой масстарт

Второй этап чемпионата России по биатлону-2024 пройдет в Тюмени с 23 по 31 марта, а третий — в Увате с 4 по 5 апреля.

Биатлон
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