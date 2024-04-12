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Сегодня, 15:46

Тихонов считает, что Бессеберг заслужил пожизненное заключение: «Он был позором норвежского народа»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным в получении взяток.

«В Норвегии коррупция начинается с одной кроны. Я его терпеть не мог. Уходя с поста первого вице-президента, сказал Бессебергу: «Тебя ждет позор и тюрьма». Он был позором норвежского народа. Его обвинили в коррупции против России... Норвежец никому и никогда не даст ни одной кроны. Считаю, что Бессебергу нужно было дать пожизненное. И никто ему ничего не давал. Он сам тратил деньги международной федерации», — сказал Тихонов «СЭ».

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов.

Биатлон
Александр Тихонов
Андерс Бессеберг
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