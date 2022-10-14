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Сегодня, 13:27

Резцова — о выборе Майгурова президентом СБР: «Ничего хорошего не жду! За два года он не сделал ничего!»

Резцова заявила, что не ждет ничего хорошего после переизбрания Майгурова на пост президента СБР
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на переизбрание Виктора Майгурова на пост президента СБР. Его избрали на пост 31 против 23 голосов.

«Майгуров был у руля два года. За это время он ничего не сделал!

Ничего хорошего я от этого переизбрания не жду! В свое время я критиковала Нуждова, но сейчас он сделает для биатлона больше. У него есть деньги, его назначение было бы лучше для нашего биатлона», — сказала Резцова «СЭ».

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось. Но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся с помощью тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.

Анфиса Резцова
Виктор Майгуров
СБР
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