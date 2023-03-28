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Сегодня, 13:15

Тренер биатлонистов Шашилов: «В Пекине к нам нормально относились. Что произошло через полмесяца — не знаю»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о том, как изменилось отношение к российским спортсменам в мире и высказался о возможном продлении отстранения россиян от международных соревнований.

«Мы на Олимпиаде в Пекине флаг повесили в вакс-кабине, все было хорошо, все знали, что мы русские. Мы побеждали, нормально к нам относились, разговаривали. Что случилось через полмесяца — не знаю.
Еще один год изоляции? Второй год еще продержимся, понимание есть, куда надо двигаться, что делать. Надо гораздо быстрее бежать и, конечно, безошибочно стрелять. Этот год был для экспериментов. Надо ко всему быть готовым. В том числе к отсутствию финансирования глобального. Мне кажется, мы готовы соревноваться. IBU в целом настроен против России? Я не уверен. Скорее всего, нам так преподносят. Думаю, Виктор Викторович [Майгуров] плотно с ними общается, он единственный человек, который там общается, уважаемый там человек. Надеюсь, все будет хорошо», — сказал Шашилов.

Во вторник, 28 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет заседание исполкома МОК, на котором подведут итоги консультаций по статусу российских и белорусских спортсменов.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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