Шашилов объявил, что вскоре из лыж в биатлон могут перейти другие спортсменки

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о переходе лыжниц в биатлон.

Подопечная Шашилова Наталия Шевченко сенсационно взяла два золота на чемпионате России. Спортсменка выиграла спринт и гонку преследования.

— Как я это делаю? Это не я. (видя проходящих мимо коллег) Ладно, в эстафете Хантам помогу, не буду так больше делать. (смеется) На Наталию и сегодня надеялся. А как без надежды жить? Благополучно отстреляла, одна стойка получилась вообще прекрасная, мне показали. Если б было четыре ноля, шляпу бы снял. Надо было, надо, раз такая свадьба пошла. Но все хорошо. Никаких секретов нет, человек работает, вникает.

Думаю, Елену Валерьевну Вяльбе и сегодня придется поздравлять, у нее опять медаль в биатлоне. Не думаю, что она жалеет о переходе Наталии, мы с ней давно знакомы, разговариваем. Как будут готовы другие — мы всегда к их услугам. Есть наметки, кого можно еще переучить на биатлон. Несколько человек мы не потянем, но кого-то... Надо отдельную группу создавать, у нас есть всего год, чтобы сделать что-то из лыжников. Дальше, если нас выпустят, надо уже на международных соревнованиях бегать, а там другие скорости, — сказал Шашилов.

Шевченко перешла из лыжных гонок в биатлон перед началом сезона-2022/23.