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Биатлон

15 декабря, 16:37

Тренер Мухамедзянова назвал причину, которая не позволила биатлонисту победить на этапе Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной Удмуртии Ильшат Нигматуллин прокомментировал третье место Ильназа Мухамедзянова в индивидуальной гонке на четвертом этапе Кубка России в Уфе.

«К сожалению, я не присутствую в Уфе, так как нахожусь с юниорской командой в Увате, но мы с Ильназом всегда поддерживаем связь. Спасибо Юрию Михайловичу Каминскому и Максиму Максимову за хорошую работу с ним. Я считаю, в его успехе велика их заслуга. С последним рубежом он не справился психологически. Но человек растет и развивается, и я верю, что он сможет это преодолеть и добиться еще лучших результатов», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Первое место в индивидуальной гонке занял Александр Поварницын, второе — Эдуард Латыпов.

17 декабря на четвертом этапе Кубка России по биатлону состоится мужской и женский спринт.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
Ильназ Мухамедзянов
Эдуард Латыпов
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