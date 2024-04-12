Сегодня, 16:12
Российский биатлонист Даниил Усов поделился эмоциями от победы в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.
— Оказался ли ты готов к вниманию, которое свалилось на тебя сейчас?
— Не сказал бы, что готов, но пришлось адаптироваться.
— Это первая победа в карьере, а сколько раз ты давал интервью?
— Один раз в Уфе, и это было неудачное интервью.
— Ты представлял свою первую победу?
— Я даже не представлял ее, а просто желал. Просто хотелось отработать на два нуля, вот это я представил. И когда я попал последним выстрелом стоя, то понял: «Да, я сделал это. У меня получилось». Когда финишировал, то следил за Эдиком, прям считал его секундочки, но на финише понял, что уже не обгонит меня.
— Кто был твоим кумиром в детстве и юности?
— Так как я начинал с лыжных гонок, то кумиром был Александр Легков. И сейчас он им и остается. В биатлоне кумиров не было.
— А с Легковым никогда не встречался?
— К сожалению, нет. Хотел бы, конечно. Надеюсь, победа тут позволит познакомиться с ним, — сказал Усов.
23-летний биатлонист стал победителем спринта на 4-м этапе Кубка Содружества в Мурманске. Второе место занял Александр Поварницын, третье — Эдуард Латыпов.