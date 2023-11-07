В Белоруссии объяснили причины создания единой биатлонной лиги с Россией

Генеральный директор Белорусского клуба биатлона Евгений Чмиль во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) назвал причины создания единой биатлонной лиги.

«Как белорусы оказались в этом проекте? Все знают, в какой ситуации находится, как российский, так и белорусский биатлон. Прежде всего это связано с отстранением и отсутствием какой-то перспективы восстановления права. Вся эта ситуация продолжается больше года. Неправильно сидеть и что-то ожидать.

Исходя из этого, мы подумали, что надо искать единомышленников в РФ и что-то делать. Идея проекта зародилась весной этого года. Алексей Нуждов приезжал к нам на детские соревнования, мы обсудили и поняли, что есть база, чтобы взаимодействовать. Во-вторых, у белорусских спортсменов существенно сократилось количество соревнований.

Вы знаете, что количество стартов Кубка Содружества в этом сезоне уменьшилось на треть. Уровень белорусского биатлона не такой массовый, вариться в своей каше для нас — не самый лучший вариант. Отсутствие мотивации и перспектив восстановления говорит о том, что клубный проект — это не универсальное решение, но хорошее подспорье в текущей ситуации. В перспективе нет ни одного препятствия, чтобы МЛКБ была признана, в том числе Международным союзом биатлонистов", — сказал Чмиль.