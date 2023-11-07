Зайцева: «IBU не дают нам развивать наши соревнования, опять политика»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала «СЭ» решение китайских биатлонистов не принимать участия в Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ) по просьбе Международного союза биатлонистов (IBU).

«В IBU идут по тому же пути, по которому шли. Они не дают нам развивать наши соревнования. Опять политика. Все по старой схеме, по старой тропе. Нам запрещают, нам не разрешают, только нам. И рекомендуют нам и другим странам не участвовать. Такое время», — сказала Зайцева корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что в турнире выступят около 120 спортсменов из России и Белоруссии.