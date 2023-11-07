Тихонов: «На месте китайской федерации я бы принял другое решение, но мы утратили влияние в мировом биатлоне»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение китайских спортсменов не участвовать в Международной лиге клубного биатлона.
«Сейчас IBU только тормозит развитие биатлона. Мы устраивали праздники биатлона в Болгарии, Чехии, Словакии. Юра забыл, сколько мы сделали для развития биатлона в Чехии. А какие были финалы сезона в Ханты-Мансийске? Им никогда не под силу такое организовать. На месте китайской федерации биатлона я бы принял все-таки другое решение. К сожалению, после ухода моей команды, мы утратили влияние в мировом биатлоне, сейчас нам сложно находить союзников», — цитирует Тихонова Metaratings.ru
Ранее стало известно, что китайские биатлонисты отказались принимать участие в Международной лиге клубного биатлона по просьбе Международного союза биатлонистов (IBU).
18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 120 спортсменов из России и Белоруссии.