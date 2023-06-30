«Предлагали запикать ответ на вопрос про Губерниева и Ростовцева». Чемпионы мира веселятся в соцсетях

Антон Бабиков теперь берет интервью.

Этим летом чемпионы мира по биатлону Антон Бабиков и Александр Логинов проводят подготовку к новому сезону вне сборной, вдвоем. Чтобы рассказывать о делах своей маленькой и необычной команды, они завели совместный Telegram-канал под названием «Союз двух биатлонистов». В нем спортсмены много шутят, а еще берут интервью у своих коллег. Некоторые вопросы можно назвать провокационными. Так, например, тренера Артема Истомина спросили: «Губерниев или Ростовцев?» Кто не знает, у комментатора и нынешнего вице-президента СБР давний конфликт. Истомин ответил: «Губерниев». Однако Бабиков утверждает: «Никакой провокации в этих вопросах нет». Об их совместном канале Антон рассказал в интервью «СЭ».

Бабиков удалял соцсети, чтобы избавиться от зависимости

— Если не путаю, ты в свое время отказывался от соцсетей и удалял страницу. Напомни, пожалуйста, причину, если так и было.

— Да, это так. Это была совокупность причин. Просто такой период в жизни. Меня сильно расстраивали непонимание отдельных людей в том, что я пишу, а также личная привязанность к соцсетям. Слишком часто заходил, слишком многое пытался оценить в реакции людей и в том, что сам хочу выкладывать. Наверное, хотелось избавиться от зависимости.

— Почему сейчас вы с Логиновым решили завести канал?

— Просто присутствовало хорошее настроение, и мы решили, что можем посмеяться. Сейчас уже нет той доли ответственности за то, что говоришь. Нет чувства, что ты кому-то что-то должен или не должен ответить. Сейчас все в более простом режиме. Мы понимаем, что никто нас не контролирует. Как хотим, так и можем вести соцсети. Нас уже не так волнует мнение окружающих. У нас нет как такового руководства, которое могло нам говорить, что им нравится или не нравится. Тогда, конечно, тоже такого не было.

— Ты явно не был доволен, что тебя изначально не включили в состав команды на централизованную подготовку. Нет ли в том, что вы завели канал, желания пройти ситуацию с юмором? Как, например, вы это сделали в видео, где в шуточной форме показываете, что не с кем играть в волейбол.

— На самом деле это не столько относится к тому, что мы не в команде. Пост про волейбол — это больше отсыл к нашим товарищам, которые сейчас на сборах, так же как и мы. В той группе, от которой мы отделились, сейчас тоже нет состава на волейбол. Их было пятеро на сборе. Поэтому пост был направлен к ним.

С чувством юмора нужно через любую ситуацию проходить. И через невзгоды, и через какие-то хорошие моменты в жизни. Не надо быть слишком серьезными. Поэтому как таковой цели не было.

Антон Бабиков. Фото Андрей Аносов/СБР

— Почему канал называется «Союз двух биатлонистов»?

— Мы ехали на сборы в Раубичи, я сказал Сане: «Давай заведем канал. Будем что-то веселое постить». Начали обсуждать, как это можно назвать. Было много смешных вариантов, но решили, что такое название будет иметь общую отсылку к биатлону. Есть Союз биатлонистов России, а мы обособленные ребята. По крайней мере, себя чувствуем немножко отделенными. Именно отделенными от команд, а не обделенными чем-то. Поэтому решили, что «Союз двух биатлонистов» будет красноречиво показывать то, как мы себя сейчас чувствуем. Нам многое приходится делать и организовывать просто вдвоем.

— Есть ли какой-то символизм в заглавном фото, где Саша стоит с большой бутылкой шампанского, а ты с бутылкой поменьше?

— Нет. Просто у нас не так много совместных фотографий. Этот снимок был сделан после того, как мы вместе заехали в призы. Александр вообще тогда выиграл, а я был «в цветах» в Оберхофе. В то же время фотография показывает нашу расслабленность, что мы не по стойке смирно стоим, а как бы чокаемся бутылками и можем себе позволить небольшую раскрепощенность.

Не гонятся за количеством подписчиков

— Даниил Серохвостов своеобразно отрекламировал ваш канал. Написал, что «Деды разобрались, как пользоваться Telegram». Он уже не в первый раз тебя подобный образом подкалывает. В прошлом сезоне выкладывал вашу совместную фотографию на трассе и подписью: «Перевожу дедушку через дорогу». Как ты на это реагируешь?

— Это нормальное чувство юмора. Мы, например, накануне вместе делали имитацию на одном подъеме. Он был затейпирован, а я нет. Потому что у него что-то болит, а у меня не болит. Мы понимаем, что дедушкой нас делают не цифры в паспорте. Главное, чтобы мы все были здоровы, показывали здоровую конкуренцию и не обижались на шутки друг друга. Это важно. Когда мы записывали первое интервью с Истоминым, хотя я бы не назвал это интервью, люди писали: «Зачем вы такие вопросы провокационные задаете?» Я, если честно, не понимаю, где там провокационный вопрос. На мой взгляд, это были вопросы без желания кого-то обидеть. Поэтому когда Даниил говорит, что я старый, в этом нет ничего страшного. Он молодой. В этом тоже есть свои плюсы и минусы.

— Про интервью спрошу чуть позже. Из-за того, что вы теперь без команды, стало ли больше времени, в том числе на соцсети?

— Да, времени однозначно больше. Ты никогда никого не ждешь, все делаешь относительно самого себя. Это минимум полчаса в день без ожидания. Я бы не сказал, что это время нужно обязательно уделять соцсетям. Просто где-то более качественно и размеренно получается выполнять тренировочный процесс. А если говорить про соцсети, то если у нас появилось какое-то вдохновение что-то сделать, то мы делаем. Специально не стараемся все исполнять очень качественно, в плане той же видеосъемки. Этот формат ручной записи нас вполне устраивает. Мы не пытаемся слишком много времени этому уделять.

Даниил Серохвостов и Максим Цветков в гостях у Антона Бабикова. Фото Telegram

— Много ли уделяете в итоге?

— Нет. Чаще всего за обедом сидим и придумываем вопросы. После тихого часа встретились, что-то добили перед тренировкой. Просто каждый вслух сказал, что он еще придумал. И все. Дальше потренировались, а уже вечером писали ребятам, можем ли встретиться и записать. Это занимало 15-20 минут. По времени это пустяки. Можно залипнуть в телефоне и затратить в 10 раз больше времени на абсолютно бесполезные вещи.

— Знаю, что много времени занимает, когда ты постоянно проверяешь количество подписчиков. Вы часто проверяете?

— Нет. К этому спокойно относимся. Первые несколько дней было интересно, но не сейчас. Мы, например, не пытаемся выкладывать посты в самые ажиотажные часы. Часто это делали сразу после записи, то есть вечером, когда большая часть России уже ушла спать. Нас не интересует количество подписчиков и вся остальная активность.

— Тем не менее вы не ожидали, что будет столько подписчиков? Вы же почти догнали Серохвостова, который больше года ведет свой канал.

— Да, конечно. Когда мы только заводили, я Александру говорил, что к концу сбора мы наберем 3 тысячи подписчиков. Но получилось больше. Опять же, главное — не зацикливаться на том, сколько людей тебя смотрит. Я удалял Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), когда было 100 тысяч подписчиков. То есть меня не сильно волновало, сколько людей смотрит и что-то ждет от тебя.

— Ты сказал, что вы самостоятельные спортсмены, да и соцсети много времени не занимают. Но все-таки никто вам сверху не говорит, мол, ребят, вы там тренироваться не забываете?

— Нет. Даже подумать такое невозможно. Мой личный тренер Никитин и мой регион Республика Башкортостан знают прекрасно, что я и Александр уже столько лет в профессиональном спорте. Иногда ключ к успеху нужно поискать в том, чтобы уметь отпустить голову. Потому что в том, сколько мы выполняем тренировочной работы, ни у кого нет вообще никаких вопросов к нам. Самое главное, наоборот, найти психологическую устойчивость, расслабленность где-то. Напрягаться мы умеем.

Антон Бабиков. Фото Соцсети

Антон не считает себя интервьюером

— Многие биатлонисты ведут свои каналы, но никто не делает интервью со спортсменами и тренерами. Чья была идея добавить такой формат?

— Честно говоря, не помню. Предположу, что моя. В любом случае мы делаем все вместе с Александром. Ни разу не было обсуждения, стоит или не стоит. Один предложил, а другой сказал: «Давай попробуем». Мы хотели сделать так, чтобы не сильно много рассуждать и расспрашивать, а в более юмористическом и легком формате. Ни один вопрос не несет большой смысловой нагрузки. Любой даже серьезный ответ можно списать на шутку в нашем интервью. Мне просто кажется, что много нераскрытых и интересных тем, которые можно обсудить и с тренерами, и со спортсменами.

— Почему Саша снимает, а ты в кадре?

— Просто на первый раз так решили. Но, даже пожалуюсь, он отказывается. Предлагал ему: «Давай по очереди». Когда ехали из Минска, я писал вопросы для Александра. Он сидел и не знал, что я пишу. Напридумывал для него много очень крутых вопросов, на мой взгляд. Сложно писать вопросы тому, кого плохо знаешь. А про него я знаю все. Знаю, на какие вопросы он может сам с удовольствием ответить. Говорю: «Все, Сань, написал! Давай сделаем просто в машине, когда на границе в пробку встанем». Но он отказался. Видимо, пока не хочет в кадр попадать. Может, уговорю его когда-нибудь.

— Как тебе в роли интервьюера?

— Я бы вообще себя таким словом не называл. Думаю, что и по самим видео видно, что отношусь к этому безалаберно, не парюсь. Просто общаюсь с друзьями. Поэтому я что в жизни им вопросы задаю, что на камеру. Надеюсь, что те, кто смотрит, в первую очередь сконцентрированы не на том, как я себя веду и какие вопросы задаю, а на том, что раскрывается в процессе от тех, кто соглашается на эту беседу.

— Артему Истомину ты задал вопрос, который срезонировал: «Губерниев или Ростовцев?» Насколько понимаю, ты его не считаешь провокационным?

— Нет. Для нас этот вопрос шуточный. Думаю, что и они так же реагируют на него. Мы потом задавали вопрос Эдуарду Латыпову: «Какое мужское имя тебе нравится: Павел и Дмитрий?»

— Почему поменяли?

— Потому что не хотели, чтобы у нас был один вопрос всем, как, например, «Сколько ты зарабатываешь?» Поменяли специально, потому что думали, что он может ожидать этого вопроса, и в то же время, чтобы не ставить людей перед таким выбором. Тем более мы видели реакцию на этот вопрос тех людей, кто нас смотрит. Многие считают его настолько фундаментальным, что могут судить о людях по каким-то своим личным предпочтениям и осуждать тех, кто отвечает. Нам это не понравилось. Поэтому решили задать в более шуточной форме. Тем более Эдуард даже не сообразил, в чем суть. Он действительно назвал то имя, которое больше понравилось, и ничего под этим не заметил.

Александр Логинов. Фото Андрей Аносов/СБР

— У вас не было сомнений, задавать или нет вопрос Истомину?

— Нет, абсолютно. Мы потом только спросили у Истомина, хочет ли он, чтобы мы запикали этот ответ. Он тоже смелый человек. Адекватно ответил, что пусть будет так. Ничего в этом такого нет. Я действительно не понимаю, как можно чего-то бояться в этом мире на таком уровне. Это же смешно просто.

— Не только от болельщиков, но и от людей из вашей биатлонной среды претензий по этому поводу не поступало?

— Нет. Может, кто-то за спиной осудил. Но, на мой взгляд, не надо на все реагировать чересчур серьезно.

— Мы увидели на вашем канале интервью с четырьмя людьми. Кто следующий?

— Нас на самом деле обвиняют в сексизме. Но мы не хотели на всех парах мчаться. Понятно, что на сборе было достаточно ребят и девчат. Мы могли позвать всех-всех-всех. Думаю, почти никто бы не отказал. Придумывать вопросы в таком формате не так сложно. Однако мы решили особо не разгоняться, не стараться всех сразу захватить. Межсезонье длинное, время еще будет. Может, что-то интереснее придумаем. Поэтому трудно ответить, кто следующий. Надеялся, что таковым будет Логинов, но увы. Посмотрим.

— Готов позвать Юрия Каминского на интервью?

— На самом деле вторым человеком после Истомина мы прописывали вопросы Каминскому. Но не стали пока Юрия Михайловича тревожить. Во-первых, видели, что у него был очень плотный график. Он со многими ребятами работает. Постоянно занят тренировочным процессом. Во-вторых, не хотелось его противопоставлять. То есть был Истомин, а потом Каминский. Опять бы стали ненужные параллели проводить. Думаю, что Юрию Михайловичу тоже можно задать интересные вопросы. Просто с ним интереснее общаться. Не думаю, что он будет юмористически отвечать. Пока хотелось больше по юмору пообщаться.

— У вас на канале больше 5 тысяч подписчиков. Не обращались ли рекламодатели?

— Нет. Некоторые наши вопросы мы старались направлять в эту струю. То есть задавал ребятам вопрос: «Какой бренд вы бы могли представлять?» Или Истомина спрашивал: «Чего не хватает в команде, чтобы оснастить?» Я видел в этом то, что он может что-то назвать и, возможно, кого-то привлечь, чтобы люди поняли, что в сборной многого не хватает, и кто-нибудь захотел бы помочь. А пока о рекламе особо не думали. Никто не обращался.

— В интервью с Латыповым вы прорекламировали саратовский рыболовный магазин. Это была шутка?

— Нет, не шутка. Действительно есть такой магазин. Наши удочки на самом деле все оттуда.

— То есть это вы сделали в благодарность?

— Да. Просто ненавязчивая реклама. Может, кто-то в Саратове заинтересуется.

— Какие творческие планы и идеи для канала?

— Из идей — нужно обзавестись микрофончиками. Просто понимаем, что обидно, что людям приходится прислушиваться. Телефон, на который снимаем, не все улавливает. А так каких-то планов нет. Когда мы тренируемся, то миллион раз замечали, что вокруг столько всего красивого. Знаешь, мне нравится, например, как Андрей Романов (корреспондент, телеведущий) снимает лыжников: короткие ненавязчивые видео, которые качественно сняты на хорошую камеру, наложена музыка. Они как-то вдохновляют. Болельщикам приятно видеть такие видео. На мой взгляд, не хватает такого контента. Интервью — это для нас все в шутку. Это не какая-то цель. А показать красивые моменты с тренировок, пока у нас еще есть возможность тренироваться, хочется, чтобы они отложились для себя. Потому что в тренировочном процессе за кадром много всего, что было бы интересно зрителям.