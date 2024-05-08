Пять лет назад Хуммельса списали из «Баварии» и сборной. Теперь он вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов

35-летний защитник признан лучшим футболистом обоих полуфинальных матчей против «ПСЖ».

А ведь пять лет назад на Матсе Хуммельсе многие поставили крест, что выглядело несколько странно. И это в 31 год — в возрасте расцвета для центральных защитников, когда и силы еще есть, и с багажом игровой мудрости полный порядок. Однако решивший резко омолодить сборную Германии Йоахим Лев указал на дверь Боатенгу, Мюллеру и Хуммельсу. Двое последних — несмотря на попытку тренера максимально сгладить ситуацию и до официального объявления объяснить все игрокам в личном разговоре — отреагировали достаточно жестко.

А спустя несколько месяцев Хуммельс получил еще один удар по самолюбию, решив прояснить свои перспективы с руководством «Баварии» и Нико Ковачем. Хорватский тренер, чья мюнхенская карьера бесславно закончилась спустя несколько месяцев, тогда говорил: «Хуммельс спросил у нас, какой будет ситуация в новом сезоне. Мы купили Эрнандеса за 80 миллионов евро и рассматриваем его как центрального защитника. Это значит, что на этой позиции играл бы лучший из них. После этого разговора Матс решил покинуть команду».

Если вдуматься, тут — даже не между строк — читается, что игрок проявил слабость. Чуть ли не испугался конкуренции и умчался туда, где ему будет гарантирована стабильная игровая практика. Не в «Ливерпуль» или «Челси», куда Хуммельса отправляла молва в конце 2018 года после конфликта с Ковачем, а в «Боруссию». Классный клуб, который стал для Матса родным, но объективно это был шаг назад. Да и последний баварский сезон в игровом плане защитнику не удался.

Матс Хуммельс забивает гол в ворота «ПСЖ». Фото Global Look Press

Только время всех рассудило. Ковач так и не стал топ-тренером, и после «Баварии» его (как и в Мюнхене) увольняли по ходу вторых сезонов из «Монако» и «Вольфсбурга». А про фаворитов хорвата и мюнхенского клуба пятилетней давности были поводы вспомнить во вторник. Играющий теперь в «ПСЖ» Эрнандес, которому хочется искренне посочувствовать, снова получил тяжелую травму, из-за которой не только не мог помочь парижанам, но и пропустит Евро-2024. А Зюле с его проблемами с лишним весом сидит в Дортмунде на лавке за могучей спиной Хуммельса и разве что выходит ему на помощь, как случилось в Париже.

Говорят, летом «Боруссия» попытается избавиться от 28-летнего игрока, так и не оправдавшего авансы и не ставшего лучшим центральным защитником Германии. А Хуммельс, которому в декабре исполнится 36, обязательно получит от клуба новый контракт. В этом и прежде сомнений почти не было, а после гола на «Парк де Пренс» — самого возрастного для немецких футболистов в плей-офф Лиги чемпионов (35 лет и 132 дня) — будущее ветерана не вызывает сомнений.

Возможно, он даже сыграет на домашнем европейском первенстве и сумеет убедить Юлиана Нагельсманна. В октябре прошлого года тот направил Хуммельсу первый вызов в сборную после Евро-2020 и не жалел комплиментов, отмечая опыт ветерана и его умение рисковать (особенно в плане создания численного преимущества в атаке против глубоко обороняющихся соперников). Однако в марте Матс остался вне национальной команды, а его фамилия наряду с одноклубником Шлоттербеком, по слухам, фигурировала в списке тех, на кого на Евро уже не рассчитывают.

Однако расклад для обоих дортмундских центральных защитников может перевернуть Лига чемпионов. Турнир, с которым у Хуммельса непростые отношения. В «Баварии» он совсем немного не дождался увольнения Ковача и прихода покорившего Европу Ханси Флика. С «Боруссией» проиграл мюнхенцам финал-2013. На «Уэмбли», который примет решающий матч главного еврокубка спустя одиннадцать лет.

И если в данном случае в Лондоне Хуммельс не в первый уже раз в этом турнире снова прыгнет выше головы — это будет круто. А еще получится прощальный подарок мечты покидающему Дортмунд летом Ройсу. Один финал Матс с Марко проиграли, но теперь у них появился шанс написать невероятную историю.