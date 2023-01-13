Биатлонист Пащенко опоздал на старт гонки на 36 секунд. Виноваты судьи

Организаторы этапа Кубка России признали ошибку.

Этап Кубка России в Рыбинске собрал не всех сильнейших биатлонистов страны. Многие лидеры нашего биатлона решили его пропустить. Но биатлон не дает тосковать. На этот раз новый яркий сюжет подарили судьи.

Кто забрал транспондер Пащенко?

На Кубке мира соревнуются уже вторую неделю подряд, в России же биатлонисты только втягиваются в 2023-й. Пропуск этапа Кубка России у большинства сильнейших спортсменов связан с подготовительными сборами к более важным с турнирной точки зрения этапам Кубка Содружества, которые пройдут в Белоруссии. В Рыбинске не появились практически все биатлонисты, которые выступали на Олимпиаде в Пекине: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов, который в отличие от остальных пропустил этап из-за участия в ведомственных соревнованиях. В итоге из участников зимних игр-2022 на старт связки спринт-пасьют вышел только Карим Халили — лидер общего зачета Кубка России.

Не приехал и чемпион мира Антон Бабиков. Про него надо сказать отдельно. Возвращаясь со сборов в родной Уфе, он отметился простым, но по-настоящему мужским поступком. Историей, которая растрогала болельщиков, поделился Василий Томшин в соцсетях: «Заходим с Антоном в автобус до самолета, прохожу в дальний угол, оборачиваюсь, ища Антона, а он уже стоит без куртки и укрывает малютку. Мама малыша сказала, что думала пойдем через рукав и поэтому убрала все вещи».

Без большинства лидеров на Кубке России было тоже интересно. В спринте победу одержал Александр Поварницын, который хорошо выглядит на последних этапах. Выиграл более чем уверенно, заработав хорошее преимущество для гонки преследования — 24 секунды. Главным его соперником в пасьюте должен был стать Петр Пащенко, но в Рыбинске произошли удивительные вещи. Через 24 секунды после старта Поварницына в гонке преследования Пащенко на трассе не появился, а ушел в гонку, спустя еще 36 секунд.

Нет, Петр не проспал свой старт или засиделся в туалете. Виноваты в опоздании биатлониста оказались судьи. Перед гонками каждому биатлонисту надевают на ногу транспондер. Это прибор, который помогает фиксировать результат спортсмена на контрольных отсечках на трассе и на финише. Чтобы их получить, участники должны подойти к судье, показать свой стартовый номер. Тогда тебе выдадут конкретно твой транспондер. Но в Рыбинске случилась путаница. Биатлонист под номером 42 Дмитрий Осокин подошел к судьям и показал свой номер не полностью. Арбитры увидели только цифру 2, поэтому и выдали Осокину транспондер второго номера — Петра Пащенко. Когда за своим транспондером пришел Пащенко, его прибора не оказалось. Стали экстренно искать и нашли, правда в тот момент, когда Петр должен был уже гнаться за Поварницыным по дистанции.

36 секунд, которые Пащенко потерял не по своей вине, ему компенсировали. Однако чужая ошибка, похоже, выбила, Петра из колеи. На первом огневом рубеже он, как говорят в биатлоне, «застрелился» — допустил 4 промаха и, по сути, выбыл из борьбы за медали.

Не справился с первой стрельбой и Александр Поварницын, допустив два промаха. Это внесло интригу в гонку. К лидеру приблизились Никита Поршнев и Евгений Еморхонов. Однако больше в стрельбе ошибок Поварницын не допускал, в отличие от соперников. На третьем рубеже промахнулся Поршнев и отстал Александра и Евгения. С четвертым рубежом не совладал Емерхонов — две незакрытые мишени. В итоге вновь уверенная победа Поварницына с 49 секундным преимуществом над вторым место. После финиша биатлонист признался, что вряд ли бы было все так легко, если бы в Рыбинске выступали лидеры.

Первое место в общем зачете Кубка России удерживает Карим Халили, который в Рыбинске был 14-м в спринте и 6-м в пасьюте. К нему за счет двух побед подряд приблизился Поварницын — между ними 24 очка.

Пер Пащенко. СБР / Андрей Аносов

За Серохвостова работает его девушка

У женщин тоже многие не приехали в Рыбинск. В полном составе отсутствовала группа Михаила Шашилова, в том числе Ирина Казакевич и Тамара Дербушева, которые имели неплохие позиции в общем зачете Кубка России. Шашиловская группа проводит в это время сбор в Сочи.

Из группы Артема Истомина отсутствовала Наталья Гербулова, как и сам тренер. Но остальные его спортсменки, оставшиеся под наблюдением Виталия Норицына, и забрали золотые медали в спринте и пасьюте. В первой гонке победа досталась Екатерине Носкова, но такого преимущества как у Поварницына у нее не было. От Ксении Довгой, которая стала в спринте второй, Носкова оторвалась всего на 2,4 секунды.

Им и предстояло определить победителя в пасьюте. На последний рубеж они подошли вместе. Здесь более опытная Носкова решила применить хитрую тактику. Она специально замедлила свой ход перед стрельбищем, чтобы Довгая встала на первый коврик и закрыла ее от ветра. Но в итоге Екатерина перехитрила сама себя. После финиша она призналась, что специально замедлялась, из-за чего подошла к рубежу не в своем темпе. Это все вылилось в тремор и четыре промаха на заключительной стойке.

Ксения Довгая одержала свою первую победу в сезоне. После финиша она отправила в камеру воздушный поцелуй и показала сердечко. Ее молодой человек Даниил Серохвостов смотрел трансляцию по телевизору. Он заснял момент с поцелуем и сердечком, выложив видео у себя в соцсетях и подписав: «Это мне, если что». Позже он оставил еще один комментарий «Это она для меня деньги зарабатывает».

У Ксении есть еще два соревновательных дня в Рыбинске, чтобы пополнить бюджет их пары. В воскресенье пройдут большие масс-старты, в понедельник — суперспринты.

Этап Кубка России в Рыбинске

Спринт. Мужчины

1. Александр Поварницын — 26.18,9 (2)

2. Петр Пащенко — 24,5 (2)

3. Руста Каюмов — 47,0 (3)

Спринт. Женщины

1. Екатерина Носкова — 22.34,2 (2)

2. Ксения Довгая — 2,4 (1)

3. Лариса Куклина — 34,2 (1)

Гонка преследования. Мужчины

1. Александр Поварницын — 33.26,1 (2)

2. Никита Поршнев — 49,0 (1)

3. Евгений Емерхонов — 1.16,6 (2)

Гонка преследования. Женщины

1. Ксения Довгая — 33.43,3 (3)

2. Лариса Куклина — 49,4 (3)

3. Екатерина Носкова — 54,2 (7).