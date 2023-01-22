«Пока физическое состояние не позволяет бежать на уровне других девчонок». Когда вернется Юрлова-Перхт?

Чемпионка мира-2015 не собирается заканчивать карьеру.

Программу этапа Кубка Содружества в Раубичах решили разбавить шоу-гонкой, в которой участвовали бывшие лидеры российской и белорусской сборных. В гонке чемпионов выступили 16 победителей и призеров Олимпиад, Кубка и чемпионата мира. По восемь участников из каждой страны.

Спортсменов разделили на интернациональные разнополые пары. Формат гонки напоминал формат сингл-микста, только круг был всего 400 метров. Однако под конец соревнований он давался некоторым участникам безумно тяжело.

Одним из удивительных итогов этого старта стали промахи бывшего тренера по стрельбе женской сборной России Павла Ростовцева. На первом рубеже трехкратный чемпион мира, который сейчас занимает должность вице-президента СБР по спорту, не закрыл ни одну мишень даже с тремя дополнительными патронами — восемь промахов. В итоге Ростовцев, выступавший в паре с Людмилой Калинчик, финишировал последним. Его ненамного опередил начальник — глава СБР Виктор Майгуров. Его пара с Ольгой Назаровой заняла 7-е место.

Победу же праздновали Екатерина Шумилова и Сергей Новиков, серебро у Екатерины Юрловой-Перхт и Петра Ивашко, бронза — у Ольги Подчуфаровой и Олега Рыженкова.

Юрлова-Перхт в этой компании была единственной, кого еще нельзя назвать бывшей спортсменкой. В последний раз на официальном старте она выступала в марте прошлого года на чемпионате России, но после никаких заявлений о завершении карьеры не делала. После Гонки чемпионов «СЭ» узнал подробности о ее возвращении.

Выступить в Гонке чемпионов предложил Дмитрий Васильев

— Довольны второму месту в Гонке чемпионов?

— Довольна той атмосфере, которая здесь присутствует. Огромная благодарность, что собрали всех вместе таких известных спортсменов, добрых друзей, с которыми я давно не виделась. Супермероприятие.

— Как поступило предложение выступить?

— Предложение поступило от президента федерации Санкт-Петербурга Дмитрия Владимировича Васильева. Позже перезвонил глава белорусского биатлона Адриан Алексеевич Цибульский. Конечно, с радостью откликнулась, потому что люблю такие мероприятия, которые популяризируют наш вид спорта. Еще раз отдельная благодарность всем.

— Вы уже не первый раз в подобном выступаете. Не так давно видел, что участвовали в каком-то забеге в советском стиле. Любите такие старты?

— Да. Там было больше про лыжные гонки. Биатлон и лыжные гонки все-таки близкие по духу. Если есть возможность, стараюсь участвовать в таких мероприятиях.

— Среди всех участников Гонки чемпионов вы — единственная действующая спортсменка?

— Мне кажется, что спортсменов в прошлом не бывает. Они прошли большой спорт, стараются как-то себя поддерживать. Гонка показала, что многие в прекрасной форме.

Екатерина Юрлова-Перхт. Андрей Аносов / СБР

Физический компонент пока оставляет желать лучшего

— Вы говорили, что будете выступать на Кубке России и Кубке Содружества, но пока мы вас не видим на этих стартах. Почему?

— Потому что физическое состояние пока не позволяет выступать на том уровне, на котором сейчас бегут девчонки. Я работаю над этим. Точно выступлю на чемпионате России в Ханты-Мансийске весной. Поэтому там встретимся. До этого не могу говорить. Надо смотреть на самочувствие.

— Кто вас готовит?

— Я сейчас работаю с отцом, как и почти все время. По самочувствию, по ситуации потихоньку нарабатываем то, что упущено летом.

— Насколько на ваше возвращение влияет то, что международного сезона в этом году у нас нет? Возможно ли, что возвращение было бы более быстрым?

— Я сомневаюсь. Выше головы не прыгнешь. Реально смотрю на вещи и отталкиваюсь от того, что есть в данный момент. Стрелковый компонент у меня присутствует и достаточно в неплохой форме. Но физический компонент оставляет желать лучшего.

— Следите ли за Кубком России и Кубком Содружества?

— Конечно, слежу. Организация на высшем уровне. Думаю, что у девчонок и ребят, которые сейчас пропускают международный сезон, отличная возможность принимать участие в соревнованиях постоянно, быть в рамках кубковых гонок. Тоже хочется поучаствовать, побегать на таких скоростях, на которых бегают девчонки.

— Удивил ли кто-то в этом сезоне? Может, Лариса Куклина, которая в Раубичах сделала хет-трик?

— За Ларису болею. Она молодец, трудяга. Рада, что наконец-то начала выигрывать. Старт сезона у нее не складывался. Тот, кто старается, у того многое получается. Дай бог ей такого же продолжения.