«После второй аварии полицейский сказал: «Иди в церковь». Медведцева вспомнила о жутком ДТП

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева — о выборах главы СБР, биатлоне в Красноярске и повестках в спортшколе.

На отчетно-выборную конференцию Союза биатлонистов России Красноярский край отправил свою самую известную представительницу в этом виде спорта — Ольгу Медведцеву. Двукратная олимпийская чемпионка на выборах поддерживала Виктора Майгурова, и делала это очень активно — ее эмоциональная речь с трибуны доносилась и до журналистов, которые сидели в другом зале. После конференции, на которой Медведцеву избрали в исполком СБР, она ответила на вопросы корреспондента «Спорт-Экспресс».

«Сказала Майгурову: «Неужели ты не видишь, что тебя растаптывают?»

— Подведите итоги выборов главы СБР и своего избрания в исполком организации.

— Были очень тяжелые эти три месяца ожидания. Если смотреть справедливо, то действительно команда Майгурова вообще ничего не делала. В этот раз и в прессе их не было видно, но почему-то приходилось оправдываться за что-то либо что-то комментировать. Настолько корректно ведут себя по отношению к своим оппонентам.

— Помните, чтобы выборы когда-нибудь сопровождал настолько негативный фон?

— Сами выборы были на удивление спокойными. Не знаю, с чем это связано. Прошлые выборы были очень шумными. Сегодня я сказала: «В своей федерации наведите порядок, прежде чем выступать и говорить, что надо делать на российском уровне». Там беда бедовая в регионах. Постоянно представитель одного региона выскакивал и выскакивал. Какой-то ор стоял. В прошлый раз была делегатом впервые. Вообще не понимала, как себя вести, когда взрослые мужики, вместо того чтобы договариваться, постоянно выскакивают.

— Мы, журналисты, сидели за дверью зала, где проходила конференция, и отчетливо слышали ваш голос. Что там произошло?

— Мне уже все об этом сказали. Я услышала от бывших коллег по команде откровенную несправедливость. Ребята же не кукурузу охраняли. Им же тоже верят. Но они говорят ложь. Поэтому меня это взбодрило. Я тут же, когда их слушала, перекроила ту речь, которую хотела сказать. Сделала больший упор, чтобы исправить неправду, которую сказали они. Это было просто эмоционально.

— Насколько помню, на прошлых выборах именно вы больше других выступали за то, чтобы провести второй тур в тот же день. Почему настаивали на этом?

— Мне опять нужно туда-сюда прилететь. Не очень этого хочу. Уже налеталась за свое время. Хотелось, чтобы это раз и навсегда как-то решилось.

— Почему решили поддержать Виктора Майгурова?

— Странный вопрос.

— Можно было же просто проголосовать. Но вы выступили в его поддержку с трибуны.

— А как вы думаете, когда я с 1990-х годов знаю его как спортсмена. В команде были вместе. Справедливее человека трудно найти. Неужели вы сейчас не видите? Об него ноги вытирают, стул из-под него выбивают. А он все равно сидит... В прошлый раз говорила: «Виктор, неужели ты не видишь, что тебя растаптывают?» Он отвечает: «Мне 53 года. Ты хочешь, чтобы я себя изменил как-то?» Он не будет другим никогда. Наверное, Бог есть на свете. Не хочу сказать, что добро победило зло. Но некорректными, нечестными методами они работали во время предвыборной кампании. Поэтому для меня странно, что кто-то может не поддержать своего коллегу. Мне проще с ним найти общий язык. Сколько он сделал хорошего. Тренеры ведущих региональных федераций говорят, что у нас какое-то понимание наступило.

Виктор Майгуров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Повестки в нашу школу приходят. Вы думаете, что мы особенные?»

— Вы продолжаете руководить Академией биатлона в Красноярске?

— Накаркаете.

— Почему?

— Такая формулировка не всем нравится. В Красноярске я руководитель спортивной школы олимпийского резерва. Академия биатлона, если говорить простым языком, — это сборная края. Как раз они учредители нашей школы.

— Как сейчас выглядит ваш обычный день?

— Встаю в полшестого. Обычно муж детей отвозит. А когда он уезжает, то я встаю в пять часов, потому что нужно накормить детей, развести в школу. Потом еду на работу. Текущей работы очень много, которая требует моего присутствия. В нашей школе три вида спорта: биатлон, лыжные гонки, пулевая стрельба. На сегодняшний день зачислено 330 детей. Представляете, какая ответственность? Нужно обеспечить всем, организовать тренировочный процесс. Конечно, у меня есть команда, на которую можно положиться.

— Как успехи у красноярского биатлона? Сейчас на слуху пока только Наталья Гербулова.

— Наташа в сборной команде уже много лет. Закрепилась и пошла дальше. Как раз рассвет пошел. Дай бог, чтобы все получилось у нее. У нас неплохие юноши и девушки. Достойную смену растим. Парни высокие, фактурные.

— Мне показалось, что после вашего выступления и Евгения Устюгова красноярский биатлон немного просел. Согласны?

— Можно и так сказать. С 1996 года привозили медали с чемпионатов мира и Олимпийских игр. Женя (Устюгов) последний, кто выигрывал на Олимпиаде в 2014 году. Наташа (Гербулова) побеждала на чемпионате Европы. Маргарита Васильева на международном уровне зацепила медали. Просто она выбрала свой путь. Хотя я считаю, что до конца она себя не раскрыла. У нее дури столько, что могла бы составить конкуренцию всем. Сейчас такое время, что мы отлучены от международного уровня. Но зато столько возможностей для маневра открывается. Действительно, придет время, когда на чемпионате России будут все по списку бежать: и члены сборной команды, и резерв. Думаю, что должно быть интересно. Сейчас в сезон войдем, будет видно, как мы проживем. Дай бог, чтобы спорт не остановился в связи с текущими событиями.

Ольга Медведцева со спортсменами академии. vk.com/biathlonacademy, Фото Соцсети

— Вашим спортсменам повестки приходят?

— Вы думаете, что они особенные? Нет, конечно. Приносят. К нам в школу тренеру принесли повестку. У него действительно непростой случай: ребенок — инвалид первой группы. Ребенок сам не ходит, они ее носят. Это очень тяжело. Предали огласке. Министерство спорта Красноярского края подключилось.

— Как ваше здоровье?

— А что у меня было?

— В 2017-м вы попали в достаточно серьезную аварию...

— Я что так плохо выгляжу?

— Нет, прекрасно. На машине не страшно ездить?

— Я вас умоляю — тьфу-тьфу-тьфу! Сразу села и поехала. Более того, скажу, что через два года ситуация практически повторилась. В меня не прилетело ничего (в 2017-м в голову Медведцевой прилетел болт), но стекло было просто... Не хочу вспоминать. Страшно было. Полицейский приехал на место и сказал: «Иди в церковь». Хожу иногда.