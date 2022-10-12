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Сегодня, 18:30

Выборы президента СБР могут закончиться уголовным делом. Или же мы, наконец, заживем дружно?

Виктор Майгуров и Андрей Нуждов.
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Нуждов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Биатлон снова накрывает скандалами.

Есть в российском спорте такая традиция: чем ближе зима, тем больше скандалов в нашем биатлоне. А тут еще так совпало, что на середину осени перенесли выборы президента СБР. Это добавило биатлону драйва. Выборы пройдут в пятницу, 14 октября, в Москве. Но иллюзий, что после них наш биатлон задышит ровнее, нет. Все вообще может вылиться в уголовное дело для кого-то из участников.

Почему выборы проходят так поздно?

Обычно мы узнаем имя нового президента каждой из зимних спортивных федераций в мае-июне в год Олимпиады. В биатлоне не планировали менять этот ход. Выборы главы СБР прошли 23 июня. Однако на них кандидаты в президенты Виктор Майгуров и Алексей Нуждов не смогли набрать необходимые две трети голосов. Действующему главе федерации Майгурову для победы не хватило всего одного голоса: 35 против 18. Но Нуждов не согласился ни отдать победу оппоненту, ни провести второй тур голосования в тот же день.

В результате было решено встретиться и избрать президента через два месяца, но регистрация в Министерстве юстиции затянулась. Новая и окончательная дата — 14 октября. Для победы одному из кандидатов нужно набрать простое большинство. Так что в пятницу вроде бы все должно закончиться, но, зная наш биатлон, уверенности в этом нет.

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Важный вопрос, каким будет голосование: открытым или закрытым? По мнению Алексея Нуждова, именно открытое голосование подвело его на выборах в июне. «В телефоне у меня достаточно сообщений, где написано: «Викторыч, извини» — это когда было про формат голосования», — объяснял кандидат в президенты СБР журналистам.

В то же время Майгуров отмечал, что ему было обидно, когда он видел, что кто-то из делегатов обещал ему поддержку, но проголосовал по-другому.

Виктор Майгуров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Майгуров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

После первого тура договорились о режиме тишины

Перед летним туром выборов Майгурова и Нуждова накрыла волна критики и претензий. Говорили в основном не кандидаты на пост главы СБР, а люди, которые их поддерживали. И их голоса с приближением дня выборов становились все громче.

Самый громкий оказался у главы Федерации биатлона Татарстана Ильдара Нугманова. Он утверждал, что на делегатов оказывается давление со стороны Министерства спорта с призывами голосовать за Майгурова (министерство эту информацию опровергло). А также заявил, что на действующего президента СБР было подано две жалобы в прокуратуру с обвинениями в растрате. Одна жалоба была со стороны президиума совета Союза биатлонистов России, вторая — от имени самого Нугманова.

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Но после летних выборов глава биатлона Татарстана педалировать эту тему в прессе перестал. Вероятно, повлиял режим тишины, о котором договорились кандидаты. Его суть объяснил Нуждов: «Дальше идем без агитации, без лирики в СМИ своих позиций. Позиции и программы не поменяются, и нет смысла соревноваться, кто даст интервью позабористее».

Три месяца Майгуров и Нуждов этот режим вполне соблюдали и медиапространство не поджигали. Наоборот, вместе ходили на пресс-конференции, где СБР подписывал новые соглашения со спонсорами. А комментарии журналистам давали только по актуальной повестке, не касаясь в высказываниях друг друга.

Спокойствие нарушил Нугманов.

Алексей Нуждов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Нуждов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Мирных выборов не будет?

За неделю до выборов глава федерации Татарстана выложил на сайте организации видео с новыми разоблачениями действующего президента СБР. Изменилась суть обвинения и появилось больше конкретики.

Нугманов указал на неоднократное исчезновение денежных средств, которые выделялись Союзу биатлонистов России от ЦСП и Минспорта. Глава татарстанского биатлона уверен, что в манипуляциях замешаны Майгуров и его люди. Также Нугманов отмечает, что пресекал воровство в организации. Майгуров на обвинения отвечать не стал, намекнув на то, что это очередной вброс со стороны команды Нуждова перед отчетно-выборной конференцией СБР.

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Заявление Нугманова также запустило новую цепочку высказываний сторонников кандидатов о давлении на делегатов конференции. Правда, это выглядит уже не так значительно. Мирного пути после выборов уже не видится, и уголовного дела, похоже, избежать не удастся. Но на кого: обвинителя или обвиняемого?

Чуть больше месяца остается до начала нового биатлонного сезона. Учитывая то, что этот сезон, вероятнее всего, будет для нас без международных стартов, мы избежим многих привычных споров и неприятностей — снова не соблюли критерии отбора в команду и не того взяли в состав, еще раз забыли оформить документы и визы на Кубок мира, опять неприлично ведут себя братья Бе и Самуэльссон и так далее. Но можно с уверенностью сказать, что и без международных стартов разборки из биатлона никуда не уйдут.

Михаил Кузнецов

Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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