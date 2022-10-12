Выборы президента СБР могут закончиться уголовным делом. Или же мы, наконец, заживем дружно?

Биатлон снова накрывает скандалами.

Есть в российском спорте такая традиция: чем ближе зима, тем больше скандалов в нашем биатлоне. А тут еще так совпало, что на середину осени перенесли выборы президента СБР. Это добавило биатлону драйва. Выборы пройдут в пятницу, 14 октября, в Москве. Но иллюзий, что после них наш биатлон задышит ровнее, нет. Все вообще может вылиться в уголовное дело для кого-то из участников.

Почему выборы проходят так поздно?

Обычно мы узнаем имя нового президента каждой из зимних спортивных федераций в мае-июне в год Олимпиады. В биатлоне не планировали менять этот ход. Выборы главы СБР прошли 23 июня. Однако на них кандидаты в президенты Виктор Майгуров и Алексей Нуждов не смогли набрать необходимые две трети голосов. Действующему главе федерации Майгурову для победы не хватило всего одного голоса: 35 против 18. Но Нуждов не согласился ни отдать победу оппоненту, ни провести второй тур голосования в тот же день.

В результате было решено встретиться и избрать президента через два месяца, но регистрация в Министерстве юстиции затянулась. Новая и окончательная дата — 14 октября. Для победы одному из кандидатов нужно набрать простое большинство. Так что в пятницу вроде бы все должно закончиться, но, зная наш биатлон, уверенности в этом нет.

Важный вопрос, каким будет голосование: открытым или закрытым? По мнению Алексея Нуждова, именно открытое голосование подвело его на выборах в июне. «В телефоне у меня достаточно сообщений, где написано: «Викторыч, извини» — это когда было про формат голосования», — объяснял кандидат в президенты СБР журналистам.

В то же время Майгуров отмечал, что ему было обидно, когда он видел, что кто-то из делегатов обещал ему поддержку, но проголосовал по-другому.

Виктор Майгуров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После первого тура договорились о режиме тишины

Перед летним туром выборов Майгурова и Нуждова накрыла волна критики и претензий. Говорили в основном не кандидаты на пост главы СБР, а люди, которые их поддерживали. И их голоса с приближением дня выборов становились все громче.

Самый громкий оказался у главы Федерации биатлона Татарстана Ильдара Нугманова. Он утверждал, что на делегатов оказывается давление со стороны Министерства спорта с призывами голосовать за Майгурова (министерство эту информацию опровергло). А также заявил, что на действующего президента СБР было подано две жалобы в прокуратуру с обвинениями в растрате. Одна жалоба была со стороны президиума совета Союза биатлонистов России, вторая — от имени самого Нугманова.

Но после летних выборов глава биатлона Татарстана педалировать эту тему в прессе перестал. Вероятно, повлиял режим тишины, о котором договорились кандидаты. Его суть объяснил Нуждов: «Дальше идем без агитации, без лирики в СМИ своих позиций. Позиции и программы не поменяются, и нет смысла соревноваться, кто даст интервью позабористее».

Три месяца Майгуров и Нуждов этот режим вполне соблюдали и медиапространство не поджигали. Наоборот, вместе ходили на пресс-конференции, где СБР подписывал новые соглашения со спонсорами. А комментарии журналистам давали только по актуальной повестке, не касаясь в высказываниях друг друга.

Спокойствие нарушил Нугманов.

Алексей Нуждов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Мирных выборов не будет?

За неделю до выборов глава федерации Татарстана выложил на сайте организации видео с новыми разоблачениями действующего президента СБР. Изменилась суть обвинения и появилось больше конкретики.

Нугманов указал на неоднократное исчезновение денежных средств, которые выделялись Союзу биатлонистов России от ЦСП и Минспорта. Глава татарстанского биатлона уверен, что в манипуляциях замешаны Майгуров и его люди. Также Нугманов отмечает, что пресекал воровство в организации. Майгуров на обвинения отвечать не стал, намекнув на то, что это очередной вброс со стороны команды Нуждова перед отчетно-выборной конференцией СБР.

Заявление Нугманова также запустило новую цепочку высказываний сторонников кандидатов о давлении на делегатов конференции. Правда, это выглядит уже не так значительно. Мирного пути после выборов уже не видится, и уголовного дела, похоже, избежать не удастся. Но на кого: обвинителя или обвиняемого?

Чуть больше месяца остается до начала нового биатлонного сезона. Учитывая то, что этот сезон, вероятнее всего, будет для нас без международных стартов, мы избежим многих привычных споров и неприятностей — снова не соблюли критерии отбора в команду и не того взяли в состав, еще раз забыли оформить документы и визы на Кубок мира, опять неприлично ведут себя братья Бе и Самуэльссон и так далее. Но можно с уверенностью сказать, что и без международных стартов разборки из биатлона никуда не уйдут.

Михаил Кузнецов