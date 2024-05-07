Константин Алексеев — о ситуации вокруг 35-летнего форварда.

Дзюба не проходит в состав, контракт заканчивается, опция автопродления не срабатывает... Что еще нужно, чтобы полыхнуло? Совокупность факторов делала взрыв обязательным — это только вопрос времени.

И во вторник футболист не сам, а устами агента Леонида Гольдмана в интервью matchtv.ru выплеснул все обиды. Вот только выглядит на поле весной футболист так, что нормальных аргументов в его пользу не найдешь, как ни старайся.

Можно пройтись по ним.

«Если тренер принял такое странное решение (перевести в запас. — Прим. «СЭ»), то, мне кажется, нужно было набраться смелости и сказать об этом открыто. Если не на всю страну в прессе (понятно, что это невозможно), то хотя бы в лицо в личной беседе. А у Михаила Михайловича этой смелости, видимо, не хватило», — слова Гольдмана. И тут же агент сам отвечает на свою претензию: «Главный тренер «Локомотива» на полном серьезе рассуждает, что выход фактурного нападающего не приносит никаких дивидендов».

Так что еще нужно объяснять? «Твои выходы не приносят пользы, поэтому ты в запасе». Считаю, что Михаил Галактионов дает форварду весной даже больше шансов, чем тот заслуживает своей игрой.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Форма настолько плоха, что не способен выйти даже на 20 минут?»

Жизнь показывает, что да, настолько плоха. Дело ведь не в усталости за эти 20 минут, а в принципе в готовности сделать рывок — хоть через минуту после выхода, хоть через 90.

«Не знаю, что уж он такого сделал в этом матче (с ЦСКА. — Прим. «СЭ»). Видимо, вышел и заставил всех партнеров пропустить два мяча».

Не заставил пропускать, но вышел так, что игра тут же передвинулась к штрафной «Локомотива». 75 минут команда была в порядке, душила соперника прессингом, не позволяя переходить центр поля, вела 3:1. С появлением Дзюбы у ЦСКА словно стало на одного человека больше, армейцы почувствовали запах крови, передвинули все события к чужим воротам, свободно разыгрывали лишнего и сравняли счет. Хотя обычно, как мы знаем, в этом сезоне как раз красно-синие заваливают концовки.

Если говорить об ошибках Галактионова весной, то они скорее в излишнем доверии ветерану, а не в задвигании нападающего в запас. В дерби с ЦСКА это стоило потери двух очков. В Кубке — вылета. Именно лидеру Дзюбе доверили нанести решающий пятый удар в серии пенальти против «Балтики». Забивай — команда идет дальше. Артем пальнул в перекладину.

«При всем моем уважении к Сулейманову абсолютно некорректно сравнивать его и Дзюбу».

Это точно. От подвижного Тимура пользы несравнимо больше, чем от стоячего Артема.

Михаил Галактионов и Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Возможно, я ошибаюсь, но если один из твоих лидеров не в лучшей форме, наверное, стоит что-то предпринять, чтобы этот игрок форму набрал?»

Пожалуй, единственный тезис, в котором не какие-то оторванные от реалий рассуждения о нечестной конкуренции, а критика по существу. Но тут стоит признать и другое: физических нагрузок на зимних сборах организм Дзюбы не выдержал. Второй тренировочный лагерь он полностью пропустил, работая в Москве, а затем из колеи его выбила еще одна травма. И как ты выведешь в таких условиях ветерана на пик формы? А может, нынешний «пешеходный» футбол — и есть максимум Дзюбы?

Такое бывает. Артему 35 лет. Любая карьера когда-то подходит к концу. Сам футболист еще живет прошлым, полагая, что в порядке, а природа уже забирает силы, делая неконкурентоспособным на фоне молодых партнеров. Первый пример, который приходит на ум, — последние сезоны Романа Широкова. Там тоже были обиды и громкие слова, но все видели — хавбек не тот. Вообще же подобных случаев множество.

Поэтому расставание Дзюбы с «Локомотивом» летом будет максимально очевидным решением. С учетом и качества футбола, и токсичности персонажа, вылившейся в громкие и некорректные заявления агента.

Возможно, Дзюба еще не сказал своего последнего слова. Небольшой шанс на это оставим, ведь после неудачной командировки в Турцию он смог привести себя в порядок. Но с тех пор прошло еще полтора года. Так что даже приглашение от друга Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» я поставил бы под сомнение. В Китае ведь тоже бегать надо.