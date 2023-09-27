Слепова догнала новая дисквалификация. CAS не дает завершившему карьеру российскому биатлонисту тренировать детей

Алексея повторно наказали за пропуск допинг-тестов трехлетней давности.

Многие уже стали забывать о российском биатлонисте Алексее Слепове, да и он не давал особо информационных поводов — после завершения карьеры спокойно работал с детьми в Петербурге. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, как выяснилось, о Слепове не забыл, на днях увеличив срок его дисквалификации с одного до двух лет. Таким образом, Алексею предстоит отбыть еще целый год — до 5 сентября 2024-го. В результате чего экс-биатлонисту придется приостановить на этот срок свою тренерскую деятельность.

Оправдали, а затем наказали

Надо признать, что Слепов никогда не считался топ-биатлонистом, прежде всего из-за проблем на огневых рубежах. С точки зрения лыжегоночной подготовки в свои лучшие дни Алексей мог бежать на уровне лучших не только в России, но и в мире. Мало того, до перехода в биатлон успел в 2010-м выиграть гонку чемпионата страны по лыжам. Однако сложности со стрельбой не позволяли ему закрепиться в сборной на этапах биатлонного Кубка мира. Тем не менее без ярких успехов все же не обошлось — пиком карьеры можно считать чемпионат Европы-2015 в эстонском Отепя, на котором Слепов завоевал сразу три золотые медали, опередив в том числе таких сильных оппонентов, как россиянин Антон Бабиков, француз Антонин Гигонна, норвежец Ларс Хельге Биркеланд.

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Все вышеперечисленные затем стали чемпионами мира, а вот Слепову это сделать, увы, не удалось, хотя шансы на этапах Кубка мира ему предоставлялись не раз. Пожалуй, лучшим для Алексея в Кубке мира стал сезон-2015/16, в рамках которого он показал лучший результат в карьере в отдельно взятой гонке — финишировал четвертым в спринте в словенской Поклюке. Однако закрепиться в главной команде биатлонисту не удалось — сезон-2018/19 стал для него последним на уровне Кубка мира. При этом Алексей не собирался завершать карьеру, продолжал бегать на соревнованиях внутри страны. Хотя в 2020-м, по его словам, уже начал искать работу.

Вскоре, в декабре 2020-го, Слепов рассказал, что в РУСАДА отстранили его от соревнований за пропуск трех допинг-тестов, хотя сперва признали невиновным. Разбирательства затянулись надолго, в 2021-м Алексей начал работать с юными спортсменами в сборной Санкт-Петербурга. Но 18 февраля 2022-го Слепову пришлось прервать эту работу из-за годичной дисквалификации (за «Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении»), которую все же установили ему в РУСАДА. Правда, отсчитывалась она с 30 сентября 2021-го и вскоре благополучно истекла.

Фото Соцсети

Плюс год дисквалификации

«Профессиональный спорт исключен, но в любительском готов выступать. Буду работать, скорее всего, как обычный гражданский человек, но и тренерская деятельность не исключена», — рассказал тогда Алексей федеральному спортивному телеканалу. В итоге Слепов вернулся к тренерской деятельности с детьми в Петербурге. Казалось, в этой допинговой истории поставлена точка, однако это оказалось не так — на днях CAS отменил решение РУСАДА, увеличив срок с года до двух. Учитывая уже отбытое наказание, новая дисквалификация Слепова завершится только 5 сентября 2024-го.

Так что теперь биатлонную работу в Петербурге Алексею вновь придется приостановить, ведь дисквалификация распространяется не только на соревновательную, но и на тренерскую деятельность. В федерации биатлона Санкт-Петербурга вынужденное отстранение Слепова уже подтвердили. Однако почти нет сомнений, что как только срок наказания истечет, Слепов обязательно вернется к тренерской работе. Да и сейчас в федерации собираются его поддерживать, что ясно из слов президента этой организации, двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева.

«Очередная подлость со стороны этих мерзавцев. Они уже даже не знают, за что еще можно зацепиться. Уже сколько времени прошло, а они все никак не могут угомониться», — заявил Васильев ТАСС, встав на защиту Слепова. Что ж, формально, может, в CAS и правы — обычно за пропуск трех допинг-тестов дают два года, но это все же не догма. Да и наказывать завершившего карьеру спортсмена повторно, спустя несколько лет после самого нарушения, как минимум странно.