Звезду сборной Франции обвиняют в финансовых махинациях. Биатлонистка оказалась мошенницей?

Скандалы
Сегодня, 15:00
Тихое биатлонное межсезонье разрывает неожиданная новость — французская биатлонистка Жюлия Симон обвиняется в мошенничестве с использованием банковских карт. Причем одно из этих обвинений против 26-летней спортсменки выдвинула ее коллега по сборной Франции Жюстин Бреза-Буше. Французские СМИ пишут, что инциденты с мошенничеством произошли еще в 2022 году — на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в Норвегии. По версии следствия, Симон использовала кредитную карту Брезаз-Буше для совершения интернет-покупок. Жюстин хотела разобраться «по-тихому», но, когда не получила поддержки от федерации, обратилась в полицию. Что теперь ждет звезду биатлона?
Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира Жюлия Симон провела невероятный прошлый сезон и наверняка рассчитывала повторить этот успех в следующем. А почему нет, ведь Симон 26 лет, и она в самом расцвете сил, в то время как у большинства конкурентов те или иные проблемы. Но теперь проблемы у самой Жюлии. Да такие, что остальным биатлонистам и не снились. Спортсменку обвиняют в финансовых махинациях. Причем обвиняет подруга по команде. Как пишет L'Equipe, на действующую обладательницу Большого хрустального глобуса в полицию написали несколько заявлений на подозрение в воровстве данных кредитных карт. Автор одного из них — олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше. Еще один иск на Симон подал член штаба французской сборной по биатлону.
В иске Брезаз-Буше говорится, что Симон якобы использовала ее кредитку во время прошлогоднего биатлонного фестиваля Blink и совершила покупки на сумму от 1000 до 2000 евро. Чтобы не выносить ситуацию в медиа, Брезаз-Буше сначала обратилась с жалобой во Французскую федерацию лыжного спорта. Но в федерации не хотели тревожить звезду — Симон выигрывала одну гонку за другой и шла к общей победе в сезоне. Жюстин просили подождать и назначили дисциплинарное заседание по делу Симон на май, но и там никаких решений принято не было. После этого терпение Брезаз-Буше лопнуло, и она подала иск в полицию. Это объясняет таинственное исчезновение Жюлии с двух предсезонных сборов, ее желание проводить время в одиночестве и решать психологические проблемы, о которых говорил тренерский штаб.
Самое удивительное, что на официальном уровне против Симон до сих пор нет никаких санкций и она имеет право как выступать, так и принимать участие в сборах с командой. Глава Федерации лыжного спорта Франции Фабьен Сагес очень аккуратно высказался о ситуации вокруг своей лучшей биатлонистки. «Мы созвали дисциплинарный комитет, который решил дождаться результатов уголовного расследования, потому что у нас нет возможности узнать правду по этому делу. У нас нет судебных полномочий для расследования», — заявил чиновник, намекая на презумпцию невиновности.
И все же здесь ситуация намного деликатнее, ведь истец и ответчик находятся в одной команде. Даже если история с мошенничеством не подтвердится, отношения между девушками, пока идет расследование, будут максимально напряженными. Поэтому неудивительно, что сама Симон не спешит возвращаться в сборную и занимается по индивидуальной программе.
Французская команда начала подготовку к сезону в мае. На первом сборе отсутствовали многие лидеры, например Эмильен Жаклен и Антонин Гигонна, поэтому отсутствие Жюлии можно было не заметить. Как и решение Симон пропустить апрельский чемпионат Франции в Бессане — зачем ехать на национальный старт после плотного сезона?
Но вот отказ посетить второй сбор в конце июня уже казался странным. После того как Жюлию не увидели на базе Коррансон-ан-Веркоре, журналисты принялись донимать тренера Сирила Бурде. «Жюлия пропустила этот сбор по личным причинам, — сказал Бурде. — Мы дадим ей время на восстановление, есть психологическая усталость. Дата ее возвращения в команду пока неизвестна, будем смотреть на ситуацию». Задним числом становится понятно, о чем на самом деле хотел сказать специалист, хотя изначально все восприняли его слова про усталость совсем иначе.
Сама Жюлия общаться с журналистами не желает. Более того, спортсменка удалила все свои аккаунты в соцсетях. За девушку высказался только ее адвокат Жан-Мишель Рейно. «Позиция Жюлии Симон ясна: она оспаривает обвинения», — сказал Рейно. С его слов слушания по делу биатлонистки пройдут в конце лета, а до сих пор новых комментариев не будет. Только вот сможет ли Симон абстрагироваться от всего происходящего и полноценно готовиться к предстоящему сезону?
Кроме того, индивидуальная подготовка вне коллектива также может сыграть с Жюлией злую шутку. Даже если юридически для Симон вся эта ситуация закончится без каких-либо серьезных последствий и ее полностью оправдают, представить, как она выберется из этой ямы и снова прыгнет на вершину биатлонного олимпа, крайне тяжело. Так сезон-2023/24 уже потерял одного из главных своих фаворитов.
Еще тяжелее себе представить, как эту ситуацию будет преодолевать французский биатлон. Женская команда теряет на какое-то время своего лидера. Опять же, даже если Жюлию оправдают, скомканная подготовка не позволит ей показать свой максимум. А что делать с эстафетами? Как поставить вместе в четверку из Симон и Брезаз-Буше?
Дальше больше. Если вдруг окажется, что это все внутренние интриги и историю с мошенничеством Брезаз-Буше придумала вместе с сотрудником федерации, то какие санкции применять по отношению к девушке? Какая вообще атмосфера будет в команде? Сможет ли кто-то кому-то после такого доверять? А что если дальше девушки начнут подсыпать друг другу допинг и портить инвентарь? Есть ощущение, что, чем бы история в итоге ни закончилась, ее отголоски мы будем слышать еще долгое время.