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Сегодня, 11:30

Халили посвятил победу Серохвостову. Карим в одну калитку выиграл марафон чемпионата России

Биатлонист Карим Халили стал чемпионом России в марафоне
Сергей Подушкин
Обозреватель
Биатлонист Карим Халили
Карим Халили.
Фото Global Look Press
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На финише сезона он стал настоящим лидером нашего биатлона.

Чемпионат России по биатлону. Уват
Мужчины. Марафон, 40 км
1. Карим Халили — 1.57.41,7 (3 штрафных круга)
2. Никита Поршнев — +1.01,6 (7)
3. Иван Колотов — +1.04,6 (5)
4. Вячеслав Малеев — +1.19,5 (10)
5. Кирилл Бажин — +1.28,2 (5)
6. Александр Поварницын — +2.15,1 (7)

Уверенной победой Карима Халили завершилась в Увате марафонская гонка чемпионата России по биатлону. 25-летний Карим доказал, что в концовке сезона находится великолепной форме, привезя всем конкурентам на 40-километровой дистанции больше минуты.

Важность лыжной подготовки

В международном биатлоне самой длинной гонкой считается индивидуальная, но от неолимпийского марафона она отличается очень значительно. Как минимум в два раза меньшей дистанцией у мужчин (20 км против 40 км) и женщин (15 км против 30 км), а также гораздо меньшей значимостью промахов. То есть в нынешнем биатлонном марафоне очень важна лыжная подготовка.

Впрочем, правила марафона вообще не унифицированы. К примеру, даже чемпионаты России с 2008 года проходили на разных дистанциях и с разными по протяженности штрафными кругами. На данный момент мужчины бегут как раз 40 км с восемью огневыми рубежами, а каждый промах «стоит» дополнительных 75 метров штрафа, которые можно преодолеть примерно за 12-15 секунд. Кроме того, после четвертого рубежа предусмотрен пит-стоп со сменой обоймы и лыж.

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Как и год назад, местом проведения марафонов Союз биатлонистов России (СБР) выбрал Уват. Да и сроки остались теми же — в 2023-м мужская гонка состоялась 5 апреля, а на сей раз — 4 апреля. Единственное заметное изменение — вместо прошлогодних 37 участников на старт на сей раз вышло ровно 30 спортсменов. Поэтому организаторам не пришлось разделять потоки, чтобы не создавать толкучку на первой стрельбе — установок хватило всем.

Кстати, об участниках. Похоже, ведущие российские биатлонисты по-разному относятся к этой сверхдлинной дистанции в концовке сезона. В этот раз, как и в 2023-м, мы вновь не увидели в Увате лидера Кубка России-2023/24 Эдуарда Латыпова, экс-чемпиона мира Александра Логинова, Даниила Серохвостова и нескольких других сильных стреляющих лыжников, по-видимому, решивших сконцентрироваться на подготовке к финалу Кубка Содружества в Мурманске 12-14 апреля.

Зато почти все прошлогодние звезды уватского марафона, за исключением, пожалуй, бронзового призера ЧР-2023 Антона Бабикова, вновь приехали на эти соревнования. Так, защищать свой титул вышел Никита Поршнев, вновь стартовал в Увате и прошлогодний серебряный призер Карим Халили, а также Александр Поварницын, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Петр Пащенко, Вячеслав Малеев и Роман Сурнев. Который, кстати, удивил внезапным спуртом в дебюте гонки, позволившим ему подойти к первому огневому рубежу в гордом одиночестве.

Биатлонист Карим Халили
Карим Халили.
Фото Global Look Press

Круг почета для чемпиона

Но вскоре соперники «съели» Сурнева, и в итоге он занял только 13-е место. На первых кругах лидирующую группу составляли Халили, Поршнев и Бажин. Однако постепенно Карим стал отрываться от главных конкурентов все дальше и дальше. Что и неудивительно, ведь в концовке сезона именно Халили можно назвать самым успешным биатлонистом страны. В феврале — марте он выступает даже успешнее Латыпова. На спартакиаде в Златоусте Карим взял золото в масс-старте и серебро в гонке преследования, на финале Кубка России в Уфе первенствовал в короткой индивидуальной гонке, а на чемпионате страны в Тюмени, завершившемся 31 марта, только ему удалось выиграть два личных золота — в спринте и масс-старте.

Вот и в Увате Халили показал класс. Он быстро бежал, да и стрелял почти идеально. После шести рубежей у него был только один промах, в то время как у всех основных соперников было не меньше трех штрафных кругов. На второй половине дистанции Карим создал отрыв от преследователей более минуты. Не помешали ему даже два промаха на седьмом рубеже — отрыв позволил подойти к заключительной стрельбе в гордом одиночестве. Халили не стал выцеливать каждый выстрел — палил почти как из пулемета и при этом закрыл все мишени. После чего в стиле главных мировых биатлонных звезд прямо на рубеже победным взмахом руки поприветствовал трибуны. Заключительный отрезок превратился для него в круг почета.

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«Сегодняшнюю победу посвящаю Даниилу Серохвостову, в честь его дня рождения. Ехал и думал только о нем. С седьмого и восьмого круга начались судороги, сводило мышцы, поскольку трасса тяжелая. Но в целом старался провести гонку в свое удовольствие — конец сезона, хорошая погода, классная дисциплина», — рассказал Халили после финиша федеральному спортивному телеканалу.

Что касается борьбы за серебро, то она получилась плотной. Перед последним рубежом на второе и третье места претендовали четверо — Поршнев, Колотов, Бажин и Вячеслав Малеев. В итоге второе место разыграли Поршнев и Колотов, прошедшие восьмую стрельбу без промахов — на финише Никита опередил сенсационного чемпиона России-2024 в гонке преследования. 5 апреля в 8.00 по московскому времени на старт 30-километрового марафона в Увате выйдут женщины.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Карим Халили
Никита Поршнев
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