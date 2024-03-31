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Сегодня, 14:45

Гараничев триумфально завершил карьеру. Он стал героем чемпионата России по биатлону

Команда Гараничева выиграла эстафету на чемпионате России
Сергей Подушкин
Обозреватель
Биатлонист Евгений Гараничев
Евгений Гараничев.
Фото Global Look Press
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Евгений на прощание со спортом выиграл второе золото, идеально пройдя свой заключительный эстафетный этап.

Биатлон. Чемпионат России
Масс-старт. 12,5 км. Женщины
1. Наталия Шевченко — 37.02,5 (1 штрафной круг)
2. Ирина Казакевич — +26,4 (1)
3. Анастасия Шевченко — +32,3 (1)
Мужчины. Эстафета
1. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Евгений Гараничев) — 1.20.37,7 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона)
2. ХМАО-ЮГРА-1 (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко) — +30,5 (0+10)
3. Белоруссия-1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский) — +1.13.6 (0+8)

Чемпионат России по биатлону завершился в Тюмени женским масс-стартом и мужской эстафетой, которую, кстати, выиграли хозяева соревнований. Причем заключительный этап за команду Тюменской области идеально провел 36-летний ветеран Евгений Гараничев, ранее объявивший о завершение карьеры по окончании нынешнего сезона. Для олимпийского призера Гараничева это золото стало уже вторым на домашнем чемпионате страны. Да и финальный аккорд карьеры получился у него замечательным — Евгений неожиданно для многих стал одним из главных героев тюменских соревнований.

Евгений Гараничев. «До сих пор душа не на месте, хотя внутренне я уже смирился». Гараничев завершает карьеру

Чудесное преображение ветерана

Многие уже подзабыли, что много лет назад молодой Гараничев считался далеко не самым стабильным стрелком, особенно в эстафетах. Где порой на международных стартах порой подводил сборную России. Но, как ни парадоксально, именно благодаря в том числе и классной стрельбе он десять лет назад завоевал бронзу в сочинской олимпийской индивидуальной гонке. А сейчас стальные нервы как раз в эстафете помогли его золотому финальному аккорду карьеры. На своем заключительном этапе Евгений поразил десятью выстрелами десять мишеней, обойдясь без единого дополнительного патрона. Можно сказать, это было идеальное прощание с биатлоном в качестве спортсмена.

Надо признать, что на протяжении всего сезона Гараничев не блистал. Ему ощутимо не хватало скорости, да и стрельба порой подводила. Мало того, даже этот чемпионат он начал неважно — с 10-го места в спринте и 31-го в преследовании. Но затем начались чудеса. Несколькими днями ранее Гараничев со своей хорошей подругой Викторией Сливко стал чемпионом России-2024 в сингл-миксте. После чего выдал классный масс-старт, где чуть-чуть не дотянул до медали, заняв четвертое место. А не промахнись Евгений на последнем огневом рубеже, вообще мог бы побороться с Каримом Халили даже за победу.

Биатлонист Евгений Гараничев
Фото скриншот из трансляции

Трибуны скандировали «Женя! Женя!»

В эстафете благодаря товарищам по команде, особенно Александра Логинова, Гараничев ушел на свой четвертый этап первым примерно в 40 секундах впереди Петра Пащенко. Сохранял шансы на успех для Белоруссии и Антон Смольский. Но Евгений завоевал золото, что называется, на опыте. Он не пытался бежать на максимуме, а сконцентрировался на стрельбе. И такая тактика сработала — преследователи сокращали отставание на лыжне, но затем брали дополнительные патроны, и разрыв вновь увеличивался. В итоге финальный круг превратился для Гараничева в круг почета. Он финишировал с флагом, показывая публике сердечко. Зрители с трибун в это время скандировали: «Женя! Женя!»

После этого товарищи и подруги Гараничева по команде облили героя шампанским и даже запулили в лицо тортом, а потом и вовсе начали качать на руках, ко всеобщему восторгу. Пожалуй, о таком завершении карьеры мечтают все, пусть в такие моменты появляется и искушение. Мол, зачем уходить, если по-прежнему настолько конкурентоспособен?!

Как бы то ни было, Гараничев с двумя золотыми медалями стал самым титулованным биатлонистом чемпионата России в Тюмени на пару с Каримом Халили, выигравшим спринт и масс-старт. Не стоит также забывать и о сенсационной победе в гонке преследования Ивана Колотова. У женщин два золота (спринт, сингл-микст) завоевали Виктория Сливко и белоруска Анна Сола (гонка преследования и смешанная эстафета). А главной героиней заключительного у женщин воскресного масс-старта стала Наталия Шевченко.

Сборная Белоруссии победила в&nbsp;смешанной эстафете на&nbsp;чемпионате России. Белорусы выиграли на чемпионате России вторую гонку подряд. На этот раз организаторы включили гимн в их честь

Наталия выиграла Кубок России и считалась в Тюмени едва ли не претенденткой № 1 на золотые медали. Но вместо этого в трех своих первых гонках вообще оставалась без наград — в спринте и преследовании не попала даже в топ-10; в женской эстафете, несмотря на топ-состав команды Свердловской области, осталась только пятой. Зато в масс-старте сумела проявить себя, идеально отстреляв на заключительном рубеже и воспользовавшись одним промахом на четвертой стрельбе подруги по команде Ирины Казакевич. Кстати, биатлонистки из Свердловской области после субботней неудачи в эстафете классно реабилитировались и вообще заняли весь пьедестал почета в масс-старте — бронза досталась Анастасии Шевченко.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Евгений Гараничев
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