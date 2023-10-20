Не стало легендарной Анфисы Резцовой. Она сделала наш биатлон ярче

Звезда российского спорта умерла на 59-м году жизни.

В пятницу, 20 октября, новостные ресурсы быстро облетела печальная новость — не стало легендарной лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой. О смерти сообщил бывший муж спортсменки Леонид Резцов. «Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», — рассказал Резцов ТАСС.

О том, что у Резцовой проблемы со здоровьем, было известно еще в марте. Она сама рассказывала журналистам, что перенесла сердечный приступ. «Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», — приводили ее слова РИА «Новости». В середине апреля она сообщила, что все показатели пришли в норму, и ее наконец-то выписали из больницы. Однако, похоже, проблемы оказались серьезнее.

Резцова-спортсменка

В последнее время Резцову многие воспринимали, как эксцентричного биатлонного эксперта, который не стеснялся в выражениях, комментируя ту или иную новость. Но в первую очередь она была уникальной спортсменкой. Долгое время она была единственное женщиной в мире, которой удалось стать олимпийской чемпионкой в двух зимних видах спорта.

На ее счету золото Олимпиады-1988 в лыжных гонках и два медали высшего достоинства в биатлоне на ОИ-1992 и ОИ-1994. Трижды она побеждала на чемпионатах мира в лыжных гонках и дважды выигрывала общий зачет Кубка мира в биатлоне. Никому больше из российских женщин последнее пока не удавалось повторить. В нулевых к первой строчке тотала приближались Альбина Ахатова и Ольга Медведцева, но в итоге занимали вторые места.

При этом Анфиса Анатольевна никогда не была закрытой звездной спортсменкой, а, наоборот, откровенно рассказывала о том, что происходит и происходило в ее жизни и карьере. Иногда уровень этой откровенности был слишком запредельным. В 2020-м она призналась в употреблении запрещенных препаратов в спорте: «Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала, как лось, и мне сказали: надо еще делать это... Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала», — говорила Резцова в интервью sports.ru.

Да, на нее впоследствии обрушился шквал критики от коллег, и ей пришлось отказаться от своих слов. Но так выступить в нашем биатлонном сообществе могла только она.

Фото Юрий Широкогоров

Резцова-мать

Анфиса Анатольевна — это еще легендарная мама. Свою четвертую дочь она родила в 44 года. Говорила, что роды проходили легко, как в 20. Хотя уже на тот момент она была бабушкой. То есть ее внук старше ее дочери.

Первая и вторая дочери спортсменки пошли по ее стопам и связали свою жизнь с биатлоном. Старшая Дарья дебютировала на Кубке мира с сенсационного серебра в спринте и несколько лет была одной из главных звезд и надежд той сборной. Однако до Олимпиады в Пхенчхане ее не допустили, а после она ушла в декрет. Сейчас Дарья носит фамилию мужа Виролайнен, с которым уже давно живет в Финляндии. В нынешнее межсезонье стало известно, что она собирается выступать за эту страну.

Вторая дочь Кристина тоже вышла замуж, но продолжает выступать под девичьей фамилией. Она триумфально вернулась после первого декрета, став лидером сборной и завоевав две медали на Олимпиаде в Пекине. В этом сезоне биатлонистка возвращается уже после своего декрета. Говорят, что именно Кристина больше всего похожа по характеру на мать. Да и сама Анфиса Анатольевна так считала. Это ощущалась и на трассе, и в звонких интервью после гонок.

«Я очень похожа на маму характером. Возможно, в тренировочном процессе есть моменты, где я неустойчива в эмоциональном плане, так же, как и мама. Но благодаря ей я учусь на ошибках, — отвечала Кристина на вопрос о том, не устала ли от постоянных сравнений. — Возможно, без этого пробивного характера я бы не добилась того, что сейчас имею».

Последние годы Анфиса Анатольвна жила в Химках и воспитывала младшую дочь Машу: «Живу как бабушка: ложусь в полвторого, встаю в полвосьмого — провожаю ребенка в школу. Потом убираюсь дома, поливаю цветы, которых у меня много. Варю суп и компот — дети не пьют ни колу, ни лимонад. Иногда выезжаю в Казань — у меня там друг».

Фото Юрий Широкогоров

Резцова-легенда

Анфисе Анатольевне любили звонить журналисты по любому поводу. Все знали, что скучных ответов она давать не умеет. Конечно, все эти интервью вызывали неоднозначную реакцию. Резцову критиковали коллеги. Перепалки в СМИ с комментатором Дмитрием Губерниевым и четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым превращались в настоящие ссоры. Но сейчас никто из них не скажет, что она не была легендой.

«Конечно, я сейчас нахожусь в шоке... Соболезную семье. Это огромная потеря для мировых лыж и биатлона, потому что Анфиса была такая одна, — комментарий Губерниева для «СЭ». — И конечно, ее достижения на века вписаны в историю лыжных гонок и биатлона. Конечно, я соболезную семье, горюю вместе со спортивным сообществом. У нас с ней были разные моменты, но это огромная потеря для всех нас».

«Ушла из жизни великая спортсменка, — а это уже слова Александра Тихонова. — Единственная из российских женщин, кто стал чемпионкой Олимпийских игр и в лыжах, и в биатлоне. Я с большим уважением всегда к ней относился за ее прямоту. За ее доверчивость к жизни. Она не только стала великой спортсменкой, но и родила достойную дочь. Из этой жизни уходит история, поколение великих. Мои соболезнования близким родственникам. С большим уважением всегда был к ней».

Соболезнования родным и близким спортсменки выразил Союз биатлонистов России, который она тоже не жалела в своих комментариях в СМИ. Сейчас СБР хочет взять на себя организацию похорон Резцовой. Дата и место прощания с легендой пока неизвестны.