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Не стало легендарной Анфисы Резцовой. Она сделала наш биатлон ярче

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Отдел спорта «СЭ»
Анфиса Резцова
Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Звезда российского спорта умерла на 59-м году жизни.

В пятницу, 20 октября, новостные ресурсы быстро облетела печальная новость — не стало легендарной лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой. О смерти сообщил бывший муж спортсменки Леонид Резцов. «Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались. Госпитализирована она была 15-го числа», — рассказал Резцов ТАСС.

О том, что у Резцовой проблемы со здоровьем, было известно еще в марте. Она сама рассказывала журналистам, что перенесла сердечный приступ. «Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», — приводили ее слова РИА «Новости». В середине апреля она сообщила, что все показатели пришли в норму, и ее наконец-то выписали из больницы. Однако, похоже, проблемы оказались серьезнее.

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Резцова-спортсменка

В последнее время Резцову многие воспринимали, как эксцентричного биатлонного эксперта, который не стеснялся в выражениях, комментируя ту или иную новость. Но в первую очередь она была уникальной спортсменкой. Долгое время она была единственное женщиной в мире, которой удалось стать олимпийской чемпионкой в двух зимних видах спорта.

На ее счету золото Олимпиады-1988 в лыжных гонках и два медали высшего достоинства в биатлоне на ОИ-1992 и ОИ-1994. Трижды она побеждала на чемпионатах мира в лыжных гонках и дважды выигрывала общий зачет Кубка мира в биатлоне. Никому больше из российских женщин последнее пока не удавалось повторить. В нулевых к первой строчке тотала приближались Альбина Ахатова и Ольга Медведцева, но в итоге занимали вторые места.

Анфиса Резцова. Анфиса Резцова перенесла сердечный приступ. В чем причина?

При этом Анфиса Анатольевна никогда не была закрытой звездной спортсменкой, а, наоборот, откровенно рассказывала о том, что происходит и происходило в ее жизни и карьере. Иногда уровень этой откровенности был слишком запредельным. В 2020-м она призналась в употреблении запрещенных препаратов в спорте: «Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала, как лось, и мне сказали: надо еще делать это... Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала», — говорила Резцова в интервью sports.ru.

Да, на нее впоследствии обрушился шквал критики от коллег, и ей пришлось отказаться от своих слов. Но так выступить в нашем биатлонном сообществе могла только она.

Анфиса Резцова
Фото Юрий Широкогоров

Резцова-мать

Анфиса Анатольевна — это еще легендарная мама. Свою четвертую дочь она родила в 44 года. Говорила, что роды проходили легко, как в 20. Хотя уже на тот момент она была бабушкой. То есть ее внук старше ее дочери.

Первая и вторая дочери спортсменки пошли по ее стопам и связали свою жизнь с биатлоном. Старшая Дарья дебютировала на Кубке мира с сенсационного серебра в спринте и несколько лет была одной из главных звезд и надежд той сборной. Однако до Олимпиады в Пхенчхане ее не допустили, а после она ушла в декрет. Сейчас Дарья носит фамилию мужа Виролайнен, с которым уже давно живет в Финляндии. В нынешнее межсезонье стало известно, что она собирается выступать за эту страну.

Анфиса РЕЗЦОВА. Фото Никиты УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot;. Анфиса Резцова. Мама Рома

Вторая дочь Кристина тоже вышла замуж, но продолжает выступать под девичьей фамилией. Она триумфально вернулась после первого декрета, став лидером сборной и завоевав две медали на Олимпиаде в Пекине. В этом сезоне биатлонистка возвращается уже после своего декрета. Говорят, что именно Кристина больше всего похожа по характеру на мать. Да и сама Анфиса Анатольевна так считала. Это ощущалась и на трассе, и в звонких интервью после гонок.

«Я очень похожа на маму характером. Возможно, в тренировочном процессе есть моменты, где я неустойчива в эмоциональном плане, так же, как и мама. Но благодаря ей я учусь на ошибках, — отвечала Кристина на вопрос о том, не устала ли от постоянных сравнений. — Возможно, без этого пробивного характера я бы не добилась того, что сейчас имею».

Последние годы Анфиса Анатольвна жила в Химках и воспитывала младшую дочь Машу: «Живу как бабушка: ложусь в полвторого, встаю в полвосьмого — провожаю ребенка в школу. Потом убираюсь дома, поливаю цветы, которых у меня много. Варю суп и компот — дети не пьют ни колу, ни лимонад. Иногда выезжаю в Казань — у меня там друг».

Анфиса Резцова
Фото Юрий Широкогоров

Резцова-легенда

Анфисе Анатольевне любили звонить журналисты по любому поводу. Все знали, что скучных ответов она давать не умеет. Конечно, все эти интервью вызывали неоднозначную реакцию. Резцову критиковали коллеги. Перепалки в СМИ с комментатором Дмитрием Губерниевым и четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым превращались в настоящие ссоры. Но сейчас никто из них не скажет, что она не была легендой.

«Конечно, я сейчас нахожусь в шоке... Соболезную семье. Это огромная потеря для мировых лыж и биатлона, потому что Анфиса была такая одна, — комментарий Губерниева для «СЭ». — И конечно, ее достижения на века вписаны в историю лыжных гонок и биатлона. Конечно, я соболезную семье, горюю вместе со спортивным сообществом. У нас с ней были разные моменты, но это огромная потеря для всех нас».

МАЙСКАЯ ЛЫЖНЯ. СХОДНЯ. 19 МАЯ 2007 ГОДА. ЛЫЖИ. БИАТЛОН. АНФИСА РЕЗЦОВА ФОТО АЛЕКСАНДРА ВИЛЬФА &quot;СЭ&quot; Четыре рубежа Анфисы Резцовой

«Ушла из жизни великая спортсменка, — а это уже слова Александра Тихонова. — Единственная из российских женщин, кто стал чемпионкой Олимпийских игр и в лыжах, и в биатлоне. Я с большим уважением всегда к ней относился за ее прямоту. За ее доверчивость к жизни. Она не только стала великой спортсменкой, но и родила достойную дочь. Из этой жизни уходит история, поколение великих. Мои соболезнования близким родственникам. С большим уважением всегда был к ней».

Соболезнования родным и близким спортсменки выразил Союз биатлонистов России, который она тоже не жалела в своих комментариях в СМИ. Сейчас СБР хочет взять на себя организацию похорон Резцовой. Дата и место прощания с легендой пока неизвестны.

Анфиса Резцова
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«Первая медаль в биатлоне далась тяжело. Три промаха, бежала, как никогда». Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова