Российская биатлонистка шокирована собственной скоростью. Сенсация от молодой мамы на Кубке Содружества

Результаты спринта на этапе в Раубичах удивили многих, особенно победа Валерии Каюмовой.

Кубок Содружества по биатлону-2023/24

3-й этап. Раубичи, Белоруссия

Спринт

Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 23.58,4 (0 штрафных кругов)

2. Александр Корнев — 24,1 (0)

3. Александр Логинов — 51,3 (0)

Женщины

1. Валерия Каюмова — 22.18,1 (1 штрафной круг)

2. Тамара Дербушева — 4,6 (0)

3. Анастасия Гореева — 9,9 (1)

Первым испытанием для российских (и белорусских) биатлонистов в 2024 году стали спринтерские гонки Кубка Содружества в Раубичах. И если мужской спринт наши стреляющие лыжники проиграли белорусу Антону Смольскому, то у женщин не пустили хозяек соревнований даже в топ-15. При этом чемпионкой сенсационно стала Валерия Каюмова, в девичестве Васнецова, которая сама была шокирована собственной прытью.

Корнев проиграл только белорусу

Напомним, что Кубок Содружества в нынешнем сезоне состоит из четырех этапов — одного летнего (он прошел в сентябре в Сочи) и трех зимних. В декабре гонки состоялись в Уфе, сейчас, в начале января, биатлонисты собрались в Раубичах, а в апреле кубковые соревнования завершатся этапом в Мурманске. К состязаниям в Белоруссии лидерами общего зачета подошли Эдуард Латыпов у мужчин и Виктория Сливко у женщин, но в спринте в Раубичах они не смогли пробиться даже в тройки призеров, пусть и по-прежнему возглавляют классификацию.

Первыми на старт вышли мужчины. Главная интрига соревнований состояла в том, удастся ли Смольскому «на своем поле» справиться с многочисленными российскими претендентами на победу. И Антон, надо признать, все сделал на отлично — быстро бежал и идеально прошел оба огневых рубежа. Особенно хорош Антон был на заключительном круге. Однако и соперников следует отметить. Особенно хорош был 22-летний Александр Корнев.

Молодой талант давно уже заставил говорить о себе на юниорском уровне, однако во взрослых гонках ему не хватало стабильности при стрельбе. На сей раз Корнев не промазал на обоих огневых рубежах ни разу, обойдя всех своих куда более титулованных соотечественников. Правда, на заключительном круге ему не хватило свежести, да и скорострельность пока оставляет желать лучшего. Тем не менее мы стали свидетелями, пожалуй, лучшей гонки биатлониста среди взрослых. «Я был очень зол на себя, потому что первая половина сезона была неудачной. Ушел на новогодние праздники на какой?то плохой ноте, не попадал в топ?6, забыл уже про топ?3. Хотя понимал, что тогда я был лучше готов, чем на данный момент. Сегодня сделал все, что мог, пусть состояние и было тяжелым. Рад, что добился такого результата», — приводит слова Корнева официальный сайт федерального спортивного телеканала.

Заметим, что почти полминуты молодой талант привез экс-чемпиону мира Александру Логинову, также отстрелявшему чисто. А Латыпов, чей темп был сопоставим с темпом Смольского, дважды промахнулся на первом рубеже и в итоге замкнул топ-5. Что перед гонкой преследования позволило белорусу сократить отставание в общем зачете до 16 очков. Остальные отстают более чем на 100 баллов, поэтому за победу в Кубке нас, скорее всего, ждет дуэль Латыпова и Смольского.

Валерия Каюмова. Фото Соцсети

Первый успех после декрета

У женщин в роли Смольского вполне могла выступить реактивная Анна Сола. Но лидер сборной Белоруссии первую домашнюю гонку провалила — совершила четыре промаха и финишировала лишь 16-й. Только 13-й с двумя промахами и более чем минутным отставанием от чемпионки стала лидер Кубка Содружества Сливко. Здесь «внутри» сотни очков отставания от лидера в общем зачете находятся еще пять биатлонисток, и все они в спринте в Раубичах Викторию опередили.

Удачнее всех из группы лидеров гонка сложилась для Тамары Дербушевой и Анастасии Гореевой, финишировавших второй и третьей соответственно. Порадовала своим темпом Ирина Казакевич, которая, несмотря на два промаха на «лежке», затем блестяще отработала стрельбу стоя, здорово проявила себя на лыжне и заняла четвертое место. В общем зачете она сократила отставание от лидирующей Сливко до 26 очков, Дербушева — третья с отставанием в 41 балл.

Но особенно впечатлила в Раубичах Каюмова. 26-летняя биатлонистка, напомним, не смогла принять участие в Олимпиаде-2022 в Пекине из-за положительного теста на ковид, после чего вскоре ушла в декретный отпуск. В июле 2022-го они с биатлонистом Рустамом Каюмовым поженились, а в ноябре того же года Валерия родила дочку Софью. Причем уже в начале 2023-го Каюмова вернулась к соревнованиям, пусть особо на биатлонных трассах не блистала.

Никак не могла она вернуться на прежний уровень и в начале нынешнего сезона. В личных гонках Кубка России в Ханты-Мансийске и Кубка Содружества в Уфе она ни разу не пробилась даже в топ-10. Все изменилось в Раубичах, где Валерии не помешал и промах на первом огневом рубеже.

«Даже не могу сказать, что я летела. По ощущениям, я бежала так же, как неделю назад, как месяц назад. Когда мне сказали, что я начала лидером, я была немножко в шоке», — приводит слова биатлонистки сайт федерального спортивного телеканала. Судя по всему, ощущения обманчивы — Васнецова вышла на топ-скорости, что может доказать уже в субботнем преследовании.